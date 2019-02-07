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10:32 (мск), источник: РИА Новости

Ученые объяснили, почему опасно «сидеть у телевизора»

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Ученые связали длительный просмотр телевизора в сидячем положении с повышенным риском заболевания раком кишечника в возрасте до 50 лет, сообщает портал EurekAlert.

Источник: John Tuesday/CC0
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Они проанализировали результаты второго этапа Исследования здоровья медсестер — одного из самых крупных массивов данных о факторах риска для основных хронических болезней, который собирался в США с 1989 года. Ученые обратили внимание на «сидячие привычки участниц», в частности, на количество времени, которое они проводили, «сидя у телевизора».

Изучив 118 случаев раннего развития колоректального рака, исследователи заметили, что минимум час, проведенный за просмотром телепередач, повышал вероятность заболевания на 12%. Для тех, кто ежедневно сидел у телевизора более двух часов, риск был на 70% выше.

Ученые отмечают, что выявленная закономерность не связана с весом или количеством физической активности участниц исследования и не обусловлена фактором генетической предрасположенности.

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