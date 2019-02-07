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14:22 (мск), источник: Ura.ru

Уральские геологи сдвинули границу Европы и Азии на километр

Новую границу между Европой и Азией установили геологи из Уральского горного университета в ЯНАО. В результате территория Европы увеличилась — граница сдвинулась восточнее на 800 метров.

Старая граница проходила по сопке. Памятный знак установлен на новой границе материков | Источник: Ura.ru

«То, что прежняя граница между материками размечена неправильно, обнаружили во время экспедиции на Приполярный Урал. Неточность прежней разметки показали многие исследования. В частности, мы обнаружили водораздел, место, где из озерца речки стекают в разные стороны. Это место тектонического разлома, глубина более ста метров. Далее в горах видны выходы породы на поверхность в одном направлении, где происходит стык платформ. По итогам экспедиции был сделан доклад в Москве на заседании “Русского географического общества”», — рассказал «URA.RU» Фарит Нурмухаметов, директор «Уральского центра камня» УГГУ.

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Сейчас геологи добиваются того, чтобы обозначить новую границу на местности. «Раньше на старой границе стояли металлические знаки, но коренные жители растащили их на лом. Мы придумали поставить каменные знаки весом полторы тонны, которые будет утащить не так легко. Выгравируем оленьи нарты, на что не поднимется рука у местных жителей», — рассказывает Нурмухаметов.

Один камень в районе Щучьего озера уже установили, второй планируют поставить в горах. В изготовлении памятного знака готова помочь ФСИН, у которой имеется камнерезная мастерская в колонии в поселке Харп. Помощь геологам обещают и в администрации губернатора ЯНАО.

Старая граница проходила по сопке. Памятный знак установлен на новой границе материков Фират Нурмухаметов разметил новую границу во время совместной экспедиции УГГУ с журналом «Уральский следопыт».

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