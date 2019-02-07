Актер Панин «попрощался» с Россией
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Актер Алексей Панин «попрощался» с Россией, намекнув на эмиграцию в США.
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Актер Алексей Панин «попрощался» с Россией, намекнув на эмиграцию в США.
Артист опубликовал в Instagram фотографию загранпаспорта с американской визой.
«Билет в один конец», — отметил он в подписи к снимку.
Кроме того, в комментарии к записи Панин процитировал строки из стихотворения Михаила Лермонтова «Прощай, немытая Россия…».
Часть пользователей соцсети бурно отреагировала на запись Панина, однако некоторые комментаторы усомнились в том, что актер сможет уехать в США навсегда. Они заметили, что виза имеет тип P3, который позволяет лишь временно работать на территории страны.