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10:36 (мск), источник: РИА Новости

Актер Панин «попрощался» с Россией

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Актер Алексей Панин «попрощался» с Россией, намекнув на эмиграцию в США.

Источник: РИА Новости

Артист опубликовал в Instagram фотографию загранпаспорта с американской визой.

«Билет в один конец», — отметил он в подписи к снимку.

Кроме того, в комментарии к записи Панин процитировал строки из стихотворения Михаила Лермонтова «Прощай, немытая Россия…».

Во время загрузки произошла ошибка.

Часть пользователей соцсети бурно отреагировала на запись Панина, однако некоторые комментаторы усомнились в том, что актер сможет уехать в США навсегда. Они заметили, что виза имеет тип P3, который позволяет лишь временно работать на территории страны.

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