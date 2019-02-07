Цветы с ушами

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Растения — не такие уж и пассивные создания. Они реагируют на свет, влажность и состав почвы, они могут посылать друг другу химические сигналы и даже делиться с соседями полезными веществами, прибегая к помощи грибов. Но могут ли они, подобно животным, слышать звуки и сами их издавать? В мире не так много ученых задается этим вопросом. Тем интереснее результаты, полученные коллективом инженеров и аграриев из Тель-Авивского университета.

Растем под музыку

Опылителей растения привлекают приятным запахом за счет летучих химических веществ, тем же способом справляются с паразитами. К примеру, маис, зараженный личинками совки, испускает терпеноиды, привлекающие паразитических пчел — врагов личинок. Огурцы и яблоки, пораженные паутинным клещом, выделяют соединения, привлекающие клещей-хищников, чтобы те дали отпор вредителям. Деревья могут обмениваться друг с другом углеродом с помощью «грибного интернета» — эктомикоризы, оплетающей их корни и способной разрастись на площади во много километров.

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Почему бы им, в таком случае, не уметь реагировать на звуки? Теоретически это возможно. Кроме того, издавать звук энергетически дешевле, чем передавать сигналы химически — неужели растения просто освоили более сложный вид коммуникации, не попробовав чего-то попроще?

Подобные гипотезы восходят к дебатам биологов конца XIX века о том, «умнее» ли растения, чем нам кажется, реагируют ли они на сигналы подобно животным, и можно ли говорить о каком-либо поведении у флоры. Возможно, с легкой руки бенгальского ученого-энциклопедиста того времени Джагдиша Боса, считавшего, что растения чувствуют боль и эмоции, появились городские легенды о способности фикуса на вашем подоконнике различать человеческий голос или лучше расти под классическую музыку.

Определенная связь между звуками и процессами в растениях все же есть. Недавно ученые выяснили, что звук на частоте в 1 килогерц, испускаемый в течение одного часа на расстоянии 20 сантиметров от растения, способствуют делению его каллусных клеток (аналог стволовых клеток у растений) и повышает активность защитных ферментов и гормонов. Другие эксперименты продемонстрировали, что урожайность шпината, хлопка, риса и пшеницы увеличивается на 5−20%, если растения «слушают» громкие звуки по три часа в течении нескольких дней. Но могут ли растения реагировать на звуки еще быстрее? Это взялась выяснить группа ботаников и инженеров из Тель-Авивского университета.

Как не имеющий уши что-то услышит

Ученые рассудили просто: главные партнеры растений — опылители, о приближении многих из которых можно узнать только по жужжанию их крыльев. Растения стараются привлечь их сладким нектаром, но постоянно держать нектар сладким невыгодно — он может испортиться, в нем заведутся бактерии, и наконец, случайные любители поесть сладкого могут добраться до цветка раньше полезных насекомых. Что, если растения могут усиливать сладость нектара, заслышав приближение опылителя?

Это и проверили в экспериментах с ослинником (Oenothera drummondii) — многолетним травянистым растением с небольшими желтыми цветами. В четырех испытаниях участвовало 667 растений. Их поделили на несколько экспериментальных групп.

Первая росла летом в естественной среде. Им давали в течении 30 секунд послушать тишину (никакого звука), затем включали звуковой сигнал, интенсивность которого росла от от 50 до 1000 Гц и таким образом проверяли почти все звуки которые могут сопровождать полет опылителей. Затем включали высокий звук (158−160 кГц), который находится за пределами возможностей насекомых. Вторая росла летом, но уже в помещении, и слушала, кроме тишины и двух звучков еще и запись жужжания пчелы, с пиком на уровне 200−500 Гц.

Третью вырастили осенью, и помимо контрольных высоких и низких звуков, слушали еще один, «средний», на частоте 34−35 кГц.

А для того, чтобы уточнить участие в «слухе» цветка, эту же группу проверили точно так же еще раз, но спрятав цветок в стеклянную колбу, выложенную звукопоглощающим материалом. Последняя группа тоже слушала звуки трех видов, но выращивали ее весной.

Из цветков до эксперимента извлекали нектар и измеряли уровень его сахара, затем немедленно давали послушать один из трех звуков, а еще три минуты спустя снова снова измеряли уровень сахара в их нектаре.

Выяснилось, что концентрация сахара в нектаре растений, которые слышали пчел или эквивалентный их жужжанию звук, была на 20% выше, чем у тех, кто слышал слишком высокие звуки или слушал тишину.

Также исследователям удалось зафиксировать и мелкую вибрацию цветов, причем только в ответ на жужжание пчелы, либо звук аналогичной частоты. В ответ на более высокие или низкие звуки цветы не вибрировали. Также они оставались в спокойном состоянии, когда цветок накрывали стеклянным куполом — следовательно, «ушами» растения можно считать его цветы.

«Это снова показывает, что растения могут вести себя очень похоже на животных», — прокомментировала этот результат изданию The Atlanting Хайди Аппель из Университета Толедо, тоже изучающая реакцию растений на вибрации. При этом она подчеркнула, что эксперименты имитировали естественные условия, в которых растениям приходится слушать именно насекомых, а не симфонии или звуки бензопилы. У способности слушать появляется ясный эволюционный смысл.

Но дальше начинаются сплошные вопросы. Если цветы и есть «уши» растений, то как и куда они передают звуковые колебания? Какие химические процессы запускаются после этого в растении? Три минуты — не слишком ли долго для стремительной пчелы?

По поводу последнего вопроса у исследователей есть предположение. В природе ослинник растет группами, так что, пока пчела занята на одном цветке, остальные могут ее «услышать» и подготовиться, став вкуснее. А поскольку пчелы посещают за один полет несколько цветов, такая стратегия выглядит вполне оправданно.

Может, еще и говорить умеют?

Чтобы проверить, могут ли растения сами издавать звуки, та же группа ученых сконструировала немудреную систему из горшка с растением и двух микрофонов в звукоизолированных куполах. Роль испытуемых взяли на себя кусты табака и томата. И тот и другой записывали в трех состояниях: здоровом, с недостатком влаги и надрезанном. В каждом эксперименте участвовало по три растения, которые записывали в течение нескольких часов. На всякий случай записывали и пустой горшок.

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Аппаратура записала отдельные ультразвуковые щелчки в исполнении растений — слишком короткие, чтобы люди их услышали, но тем не менее довольно отчетливые. На расстоянии около 8 сантиметров громкость щелчков достигала 60 децибел, что эквивалентно разговору между людьми.

Сухой томат издавал в час около 35 щелчков, табак — около 11. То же самое с подрезанными растениями: томат щелкал 25 раз в час, табак — 15. Целые же и хорошо политые растения, судя по всему, сыто молчали: издавали меньше одного звука в час. Пустой горшок предсказуемо безмолвствовал.

Для верности исследователи натренировали алгоритм машинного обучения на данных своих наблюдений, чтобы тот «на слух» отличал эти растения в разных состояниях. Алгоритм с 70%-ой точностью определял, имеет ли он дело с сухим томатом, подрезанным табаком или хорошо политым растением.

Как считают ученые, им впервые удалось показать, что растения издают звуки, причем, по-видимому, именно во время стресса. Распознать их реально с 3−5 метров, но поскольку звуки очень высокие, то услышать их могут, по-видимому, только летучие мыши и мотыльки — существа, восприимчивые к ультразвуку.

Что же это было? Действительно ли растения вопят о помощи, когда их надрезают или высушивают? С одной стороны, ученым известно явление кавитации — процесса, при котором в ксилеме (основной водопроводящей ткани растения) при высушивании образуются пузырьки воздуха, которые лопаются, вызывая очень тихие вибрации. Тем не менее, эти вибрации всегда записывались при подключении микрофона непосредственно к ксилеме, так что неизвестно, слышны ли звуки кавитации на каком-либо расстоянии от растения.

Другие ученые относятся к результатам эксперимента скептически. Другой собеседник The Atlantic, этолог Рафаэль Севилья, отметил, что «нет никаких признаков того, что хлопки — это специализированные сигналы стресса, а не случайные звуки, возникшие из-за повреждения».

Но даже если эти звуки что-нибудь значат, кто будет их слушать? Кто будет находиться рядом с растением часами, улавливая короткие ультразвуковые щелчки? И что за польза этому слушателю от таких щелчков? Звучат ли все растения? Значит ли это, что лес или цветочная поляна буквально наполнен шумами всевозможных трав, кустов и деревьев? И если да, то кто и зачем будет отфильтровывать в этой какофонии отдельные звуки? Может быть, растения слушают другие растения? Но, опять же, для чего?

Израильские ученые, статьи которых пока не были опубликованы в рецензируемом журнале, а доступны только в препринте, уверены, что их результаты могут перевернуть наш взгляд на царство растений, и намерены убедить критиков, повторив эксперименты в природных условиях, а не в теплице, и с животными, чтобы увидеть, реагируют ли они на сигналы сухих и подрезанных кустов. Также не мешало бы проверить, отличаются ли звуки у разных видов растений.

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Ученые, которым журналист издания The Atlantic показал обе статьи израильских агрономов, в целом с благосклонностью отнеслись к идее того, что растения могут слышать, а вот к их способности говорить — со скепсисом.

Скепсис западных коллег в целом разделяет и Илья Володин, ведущий научный сотрудник лаборатории поведения животных биологического факультета МГУ, который сказал корреспонденту «Чердака», что вопрос о природе записанных учеными звуков остается открытым:

Я не специалист по звукам растений, но мы регулярно записываем ультразвук от животных и проблемой является сильная фоновая зашумленность в ультразвуковой области. Причем периодически побочный шум возникает из ниоткуда, помещение многократно проверено на ультразвуковой шум — и вдруг во время записи что-то появляется, а потом исчезает.