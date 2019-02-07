В Приморье появились осетры-альбиносы
Их можно увидеть в Приморском океанариуме.
Их можно увидеть в Приморском океанариуме.
Новоселы океанариума отличаются редкой окраской, они не привычно серые, а цвета слоновой кости, сообщает Zoovestnik.
Поселившиеся в экспозиции океанариума рыбы были выведены в мае прошлого года, они уже успели вырасти до 20 см. Стерлядь — не хищная рыба, питается она донными беспозвоночными: улитками, ракушками, червями и ракообразными. Белые осетры в природе встречаются крайне редко: рыбы и сами выглядят необычно, и икра у них не черная, а золотистая. Именно для получения самой дорогой в мире золотой икры альбиносов разводят в искусственных условиях.