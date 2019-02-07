В Приморье появились осетры-альбиносы

Новоселы океанариума отличаются редкой окраской, они не привычно серые, а цвета слоновой кости, сообщает Zoovestnik. Стерляди-альбиносы представлены в океанариуме впервые, их поселили в одном аквариуме с молодыми речными окунями. И стерляди, и окуни встречаются в европейской части России и Сибири, восточная граница ареала — озеро Байкал. Среди гигантов осетров стерляди самые изящные: взрослые особи не превышают 1,25 м в длину.

Поселившиеся в экспозиции океанариума рыбы были выведены в мае прошлого года, они уже успели вырасти до 20 см. Стерлядь — не хищная рыба, питается она донными беспозвоночными: улитками, ракушками, червями и ракообразными. Белые осетры в природе встречаются крайне редко: рыбы и сами выглядят необычно, и икра у них не черная, а золотистая. Именно для получения самой дорогой в мире золотой икры альбиносов разводят в искусственных условиях.