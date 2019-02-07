11-летний Джошуа Трамп заснул на выступлении президента США в Конгрессе и стал мемом

Источник: AP 2019

Однако во время 82-минутной речи мальчик заснул, сообщает The Guardian. Фотография спящего на фоне политиков ребенка разлетелась по соцсетям и стала мемом. В твиттере Джошуа назвали «героем сопротивления» Трампу.

Один из пользователей вспомнил о так называемом executive time — «служебном времени» президента, когда у него не запланированы важные переговоры, встречи в различных ведомствах и так далее. Как недавно выяснилось, Дональд Трамп тратит 60% этого времени на чтение газет, просмотр телевизора и другие занятия.

Ранее стало известно, что Джошуа Трамп был вынужден перейти на домашнее обучение, а потом даже сменить фамилию в школьных документах, так как одноклассники издевались над ним. Негативный образ Дональда Трампа, созданный в СМИ, дети перенесли на Джошуа. Они называли его «глупым» и «идиотом».