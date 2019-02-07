11-летний Джошуа Трамп заснул на выступлении президента США в Конгрессе и стал мемом
11-летний американец Джошуа Трамп, ставший жертвой издевательств в школе
11-летний американец Джошуа Трамп, ставший жертвой издевательств в школе
Однако во время 82-минутной речи мальчик заснул, сообщает The Guardian. Фотография спящего на фоне политиков ребенка разлетелась по соцсетям и стала мемом. В твиттере Джошуа назвали «героем сопротивления» Трампу.
Один из пользователей вспомнил о так называемом executive time — «служебном времени» президента, когда у него не запланированы важные переговоры, встречи в различных ведомствах и так далее. Как недавно выяснилось, Дональд Трамп тратит 60% этого времени на чтение газет, просмотр телевизора и другие занятия.
Ранее стало известно, что Джошуа Трамп был вынужден перейти на домашнее обучение, а потом даже сменить фамилию в школьных документах, так как одноклассники издевались над ним. Негативный образ Дональда Трампа, созданный в СМИ, дети перенесли на Джошуа. Они называли его «глупым» и «идиотом».
Чтобы поддержать мальчика, первая леди Мелания Трамп пригласила его на выступление президента в Конгресс. Джошуа стал один из 13 гостей, получивших специальные приглашения от президента и его супруги. Также среди них были: Грейс Элин, которой в 9 лет диагностировали опухоль мозга, 80-летний Иуда Самет, который пережил Холокост и стрельбу в синагоге «Древо жизни» в Питтсбурге, и другие.