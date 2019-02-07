Чем известен Владимир Квачков

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Владимир Квачков родился в августе 1948 года в поселке Краскино Приморского края в семье военнослужащего. В 1959—1966 годах учился в Уссурийском Суворовском училище. В 1969 году закончил Киевское общевойсковое командное училище.

По окончании училища служил во 2-й отдельной бригаде спецназа ГРУ (Псков), пройдя путь от командира группы до командира батальона.

В 1981 году, закончив Военную академию имени Фрунзе, служил старшим офицером разведуправления штаба Ленинградского военного округа.

С 1983 по 1984 год — командир 14-й отдельной бригады спецназа. Воевал в Афганистане. В 1984 году получил контузию, в том же году был награжден орденом Красной Звезды. В 1984—1986 годах — командир псковской бригады спецназа. В 1986—1989 годах — начальник штаба отдельной бригады спецназа в группе советских войск в Германии. В 1989—1992 годах — командир 14-й отдельной бригады спецназа (Туркестанский военный округ). В 1992—1994 годах — командир отряда спецназа в составе 201-й мотострелковой дивизии в Таджикистане.

В 1994—1998 годах служил в центральном аппарате ГРУ.

В мае 1998 года защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата военных наук. Название диссертации — «Тактика применения подразделений и частей спецназа в условиях проведения контртеррористической операции». В августе 1998 года был уволен в запас.

С 1998 года — старший научный сотрудник Центра военно-стратегических исследований Генштаба (с 2004 года — ЦВСИ Минобороны). Находясь в запасе, принимал участие в боевых действиях против мятежников в Дагестане, за что в декабре 1999 года был награжден орденом Мужества. В 2003 году побывал в длительной командировке в Чечне.

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17 марта 2005 года был задержан по подозрению в причастности к покушению на главу РАО ЕЭС Анатолия Чубайса, совершенному в тот же день. На выезде из поселка Жаворонки Одинцовского района Московской области у кортежа главы энергохолдинга сработало взрывное устройство, после чего машины были обстреляны. Господин Чубайс не пострадал.

За время следствия Владимир Квачков дважды баллотировался в Госдуму на довыборах в одномандатных округах Москвы: в Преображенском округе в декабре 2005 года он занял второе место с 28,9%, а в Медведковском округе в феврале 2006 года ему отказали в регистрации.

5 июня 2008 года был оправдан судом присяжных. 26 августа 2008 года Верховный суд вернул дело на новое рассмотрение, однако в итоге 21 августа 2010 года присяжные вновь вынесли оправдательный вердикт.

23 декабря 2010 года, на следующий день после того, как Верховный суд подтвердил оправдательный приговор по делу о покушении на Чубайса, Владимир Квачков был задержан ФСБ и в тот же день арестован по обвинению в содействии террористической деятельности и покушении на организацию мятежа. По версии следствия, Квачков создал в Тольятти, Самаре, Владимире и других городах боевые группы «Народного ополчения имени Минина и Пожарского» (признано судом террористическим и запрещено в России), которые должны были захватить и разоружить расположенные в своих регионах воинские части, а затем отправиться в поход на Москву.

8 февраля 2013 года Мосгорсуд приговорил Квачкова к 13 годам колонии строгого режима за подготовку вооруженного мятежа. 18 июля 2013 года Верховный суд снизил наказание Квачкову с 13 до 8 лет.