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15:25 (мск), источник: Коммерсантъ

Смертности находят допинг

Минздрав называет главным фактором низкой продолжительности жизни мужчин в России алкоголь.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

По словам главы Минздрава Вероники Скворцовой, мужчины в России умирают в трудоспособном возрасте в 3,5 раза чаще, чем женщины. 70% причин их смертности связано с алкоголем, хотя показатели его потребления последние годы снижались.

Мужчины в России умирают в трудоспособном возрасте в 3,5 раза чаще, чем женщины. Об этом в четверг сообщила глава Минздрава Вероника Скворцова. «Смертность у мужчин трудоспособного возраста составляет 750 смертей на 100 тыс. человек — это в 3,5 раза превышает количество смертей у женщин трудоспособного возраста (203 на 100 тыс.)», — заявила министр. Причиной большинства (70%) этих смертей является алкоголь.

Это алкоголь-ассоциированная смертность, и не только острая. Она значительно снизилась за последние годы: изменился рынок алкогольных напитков, меньше суррогатов и ядов. Но накопительная — циррозы, язвенная болезнь желудка, осложнения, панкреонекрозы, ранний атеросклероз, ранняя гипертоническая болезнь…
Вероника Скворцова
глава Минздрава
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Она добавила, что в смертность у мужчин вносит вклад и курение: «Целый ряд неинфекционных заболеваний напрямую связан с курением».

Сейчас в развитых европейских странах смертность женщин трудоспособного возраста составляет примерно 180 на 100 тыс., и у России есть задача добиться схожего показателя. Для мужчин стоит задача добиться снижения хотя бы на треть — до 560−580, и «это будет гигантский шаг», по словам министра, хотя должно быть «примерно как у женщин — 250−300, но никак не 750».

В свою очередь, вице-премьер РФ Татьяна Голикова в октябре 2018 года заявила о недопустимости отступления в вопросе борьбы с алкоголизмом. «В последнее время появляются предложения откатиться по отдельным позициям назад. Мне кажется, что эта ситуация недопустима, поскольку нам не решить таких амбициозных задач по повышению продолжительности жизни и снижению смертности, если мы будем принимать решение об откате назад», — сказала госпожа Голикова на заседании президентского Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

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Напомним, правительство начало кампанию по снижению употребления алкоголя в 2005 году и впоследствии вводило новые меры почти каждый год. Главными их целями были ограничение доступности как самого алкоголя, так и информации о нем, а также ужесточение наказания за вождение в пьяном виде. В результате, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2016 году уровень потребления алкоголя в РФ составил 11,1 л спирта на человека в год. Это минимум за 27 лет (в 1991 году — 12,2 л; пик потребления, по данным ВОЗ, пришелся на 2006 год — 17,1 л).

Отметим, что статистика ВОЗ включает в себя данные как об официальных продажах и производстве (зарегистрированное потребление), так и о домашних, неофициально (законно или незаконно) произведенных и контрабандных алкогольных напитках, равно как и статистку по алкогольным суррогатам. Такое снижение, по словам эксперта ВОЗ, является результатом грамотной антиалкогольной политики, что делает РФ примером для многих других европейских стран в реализации политики по снижению потребления алкоголя. В дальнейшем российские специалисты в области здравоохранения могли бы уделять больше внимания проведению скринингов, осмотров и краткосрочных вмешательств в рамках системы здравоохранения, чтобы помочь людям, злоупотребляющим алкоголем (подробнее см. «Ъ» от 20 апреля 2018 года).

Анастасия Мануйлова

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