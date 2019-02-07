Бинош назвала обвиняемого в домогательствах Вайнштейна хорошим продюсером

Громкий скандал в Голливуде разгорелся, когда одного из наиболее влиятельных кинопродюсеров США Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых были Анджелина Джоли, Ума Турман и Джадд. Вайнштейн на волне обвинений был уволен из собственной компании, а власти Нью-Йорка начали в его отношении расследование.

«Вы открываете книгу, которая давно открыта. Я не уверена, что хочу возвращаться к этому. Я желаю ему мира в мыслях и в сердце. По-моему, он уже получил достаточно, многие уже высказались по этому поводу. Теперь работать должен суд. Что до меня — у меня никогда не было с ним проблем. Он был отличный продюсером, нам не стоит этого забывать, остальное — дело правосудия», — сказала Бинош на пресс-конференции в четверг, комментируя просьбу журналиста рассказать о своем опыте работы с Вайнштейном.