Переживший ВОВ петербуржец завел видеоблог о жизни в блокадном Ленинграде
И это действительно стоит посмотреть.
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И это действительно стоит посмотреть.
Каналу Сергея Владимировича Березовского пока только две недели, но на него уже подписались более 6 тысяч человек. В трех первых видео пенсионер вспоминает о своей жизни во времени блокады Ленинграда, в том числе, и об ужасающем рационе:
Обыкновенные поясные ремни варили в желатине, добавляли туда лавровый лист, перец,
какой-тошафран — то, что никому не нужно, и то, что у каждой хозяйки было в избытке. Этот студень замораживали и с аппетитом кушали.
За последнюю неделю на канале Сергея Владимировича появились еще два видео — «Человек из гестапо» и «Послевоенный Ленинград».