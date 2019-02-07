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14:15 (мск), источник: Mail.ru Новости

Переживший ВОВ петербуржец завел видеоблог о жизни в блокадном Ленинграде

И это действительно стоит посмотреть.

Каналу Сергея Владимировича Березовского пока только две недели, но на него уже подписались более 6 тысяч человек. В трех первых видео пенсионер вспоминает о своей жизни во времени блокады Ленинграда, в том числе, и об ужасающем рационе:

Обыкновенные поясные ремни варили в желатине, добавляли туда лавровый лист, перец, какой-то шафран — то, что никому не нужно, и то, что у каждой хозяйки было в избытке. Этот студень замораживали и с аппетитом кушали.
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За последнюю неделю на канале Сергея Владимировича появились еще два видео — «Человек из гестапо» и «Послевоенный Ленинград».

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