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14:32 (мск), источник: ТАСС

Путин пообещал продолжать привлекать в науку молодых специалистов

МОСКВА, 7 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения премий в области науки и инноваций для молодых ученых за 2018 год пообещал продолжить привлекать молодых и перспективных специалистов в науку, а также выстраивать единую систему подготовки одаренных ученых.

Источник: РИА "Новости"

«Безусловно, привлечение молодых, перспективных кадров в науку будет продолжено, как и выстраивание в единую систему школ одаренных ребят, ведущих вузов, аспирантов, пока работающих в различных лабораториях, научных центрах мирового уровня», — пообещал глава государства. По его мнению, это послужит необходимому кадровому насыщению программ развития, откроет возможности для свободной кооперации ученых из различных коллективов, в том числе зарубежных, для решения актуальных междисциплинарных проблем.

По данным Путина, в последние годы в России значительно возросло число исследователей в возрасте до 39 лет:

В науку приходят сильные, талантливые молодые люди. Мы видим это и по нарастающему с каждым годом числу претендентов на звание лауреатов сегодняшней премии.

Он отметил, что хотя формат премии ограничен четырьмя номинациями, но достойных работ, которые конкурировали между собой, в этом году было значительно больше. Президент заметил, что это «создало определенные трудности для тех, кто делал выбор».

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Значимость для нацпроектов

Путин также заявил о ценности научных разработок для развития страны и выполнения национальных проектов. Глава государства рассчитывает, что при реализации нацпроекта «Наука» бюрократия будет сведена к минимуму.

«Роль отечественной науки, ее традиции, школы, достижения во все времена были очень значимыми для нашей страны, для ее развития, а сегодня, когда перед нами стоят цели масштабного технологического прорыва, ее значение многократно возросло», — сказал Путин на церемонии вручения премий в области науки и инноваций за 2018 год молодым ученым. По его мнению, «очень важно, что молодые ученые активно вовлечены в эту работу, вносят свой вклад в создание передовых технологий в медицине, экологии, энергетике, сельском хозяйстве, строительстве и других областях, участвуют в исследованиях космоса, Мирового океана, в разработках по укреплению безопасности страны».

«Все наши общенациональные проекты требуют мощной научной подпитки, в том числе — реализации задачи пространственного развития России, формирования новых механизмов экономического, научного, технологического роста на всей ее огромной территории», — подчеркнул президент. Он напомнил, что «для этого в самое ближайшее время будет запущен процесс создания научно-образовательных центров и исследовательских центров мирового уровня, причем, в первую очередь они появятся в тех регионах, где наука и ее достижения особенно востребованы для социально-экономического развития, в том числе — в Сибири и на Дальнем Востоке».

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«Создание таких новых точек роста имеет особое значение для молодых людей», — считает глава государства. Для примера он привел сочинский центр «Сириус», который «стал местом притяжения для увлеченных наукой и изобретательством ребят». «Уверен, что открытие здесь передовых центров геномных и математических исследований заметно расширит возможности для профессионального становления в научной сфере», — сказал Путин.

«Успех науки определяют талантливые, увлеченные люди, в том числе молодые ученые — современно мыслящие, обладающие новыми знаниями, преданные своему делу, стремящиеся реализовать самые передовые идеи», — констатировал президент. Он упомянул о создании системы грантовой поддержки молодых исследователей, в которую входит и Российский научных фонд, у которого есть специальная программа для поддержки молодых ученых. «Одним из достоинств данного проекта стала минимизация бюрократических процедур. Это всегда ценилось научным сообществом. Рассчитываю, что такой подход будет в полной мере использован и в национальном проекте «Наука», — указал глава государства.

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