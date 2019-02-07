Мединский предложил создать цирк шапито в Севастополе

По словам Мединского, он не считает целесообразным строить новый цирк в Севастополе до тех пор, пока в порядок не приведены уже существующие цирковые компании.

«Здание должно быть многофункциональным. Чтобы оно подходило не только под нужды цирка, чтобы оно было удобным для проведения концертов, спортивных соревнований, чтобы манеж мог бы трансформироваться в сценическую площадку, чтобы туда мог помещаться ринг», — цитирует Запашного НСН. Он добавил, что такую площадку надо сделать удобной для всех, это было коммерчески оправдано.