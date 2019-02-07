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16:02 (мск), источник: Известия

Мединский предложил создать цирк шапито в Севастополе

Министр культуры Владимир Мединский предложил создать временный цирк шапито в Севастополе. Глава ведомства озвучил эту инициативу в ответ на предложение Росгосцирка построить в курортном городе стационарный цирк​, пишет РБК.

Источник: РИА "Новости"

По словам Мединского, он не считает целесообразным строить новый цирк в Севастополе до тех пор, пока в порядок не приведены уже существующие цирковые компании.

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Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный прокомментировал предложение министра. По его словам, цирк шапито является полумерой. Необходимо строить стационарное здание, считает он.

«Здание должно быть многофункциональным. Чтобы оно подходило не только под нужды цирка, чтобы оно было удобным для проведения концертов, спортивных соревнований, чтобы манеж мог бы трансформироваться в сценическую площадку, чтобы туда мог помещаться ринг», — цитирует Запашного НСН. Он добавил, что такую площадку надо сделать удобной для всех, это было коммерчески оправдано.

5 февраля Мединский сообщил, что к 2024 году в России отремонтируют и реконструируют 40 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол.

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