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16:24 (мск), источник: РИА Новости

Актер Панин заявил, что в России живут «идиоты»

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Актер Алексей Панин грубо высказался в отношении россиян, критически оценивающих его поведение на публике.

Источник: РИА Новости

Артист отметил, что ему нравится провоцировать публику.

«Как же я люблю издеваться над идиотами, которые населяют большую часть этой страны!» — написал Панин в Instagram.

При этом актер вызвал негативную реакцию даже со стороны своих поклонников, несмотря на то, что многие из них отнесли себя к «меньшей части страны».

«Спасибо конечно за идиотов, ну вот я например, подписалась на тебя как на публичного человека, зачем ты так отзываешься о своих подписчиках», — отметила пользователь.

Ранее Панин опубликовал в Instagram фотографию загранпаспорта с американской визой, намекнув на свою эмиграцию в США.

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