Актер Панин заявил, что в России живут «идиоты»
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Актер Алексей Панин грубо высказался в отношении россиян, критически оценивающих его поведение на публике.
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Актер Алексей Панин грубо высказался в отношении россиян, критически оценивающих его поведение на публике.
Артист отметил, что ему нравится провоцировать публику.
«Как же я люблю издеваться над идиотами, которые населяют большую часть этой страны!» — написал Панин в Instagram.
«Спасибо конечно за идиотов, ну вот я например, подписалась на тебя как на публичного человека, зачем ты так отзываешься о своих подписчиках», — отметила пользователь.
Ранее Панин опубликовал в Instagram фотографию загранпаспорта с американской визой, намекнув на свою эмиграцию в США.