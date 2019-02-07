Актер Панин заявил, что в России живут «идиоты»

Источник: РИА Новости

Артист отметил, что ему нравится провоцировать публику.

«Как же я люблю издеваться над идиотами, которые населяют большую часть этой страны!» — написал Панин в Instagram.

При этом актер вызвал негативную реакцию даже со стороны своих поклонников, несмотря на то, что многие из них отнесли себя к «меньшей части страны».

«Спасибо конечно за идиотов, ну вот я например, подписалась на тебя как на публичного человека, зачем ты так отзываешься о своих подписчиках», — отметила пользователь.