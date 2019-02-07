Необычный таймлапс: как из клетки рождается организм

Нидерландский фотограф и режиссер Ян Ван Ижкен изучает организмы под микроскопом и снимает этот процесс, создавая по-настоящему гипнотизирующие видео. Одна из последних его работ — таймлапс о рождении альпийского тритона из клетки, который даже получил награду австрийского фестиваля как «Лучшая короткометражка».