Необычный таймлапс: как из клетки рождается организм
При просмотре видео есть опасность выпасть из жизни на шесть минут.
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При просмотре видео есть опасность выпасть из жизни на шесть минут.
Нидерландский фотограф и режиссер Ян Ван Ижкен изучает организмы под микроскопом и снимает этот процесс, создавая
Видео начинается с момента оплодотворения клетки, демонстрирует все стадии, через которые проходит эмбрион, и заканчивается выходом зародыша из оболочки. Удивительно, как такой долгий процесс уместился в шесть минут.
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