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17:14 (мск), источник: Mail.ru Новости

Необычный таймлапс: как из клетки рождается организм

При просмотре видео есть опасность выпасть из жизни на шесть минут.

Нидерландский фотограф и режиссер Ян Ван Ижкен изучает организмы под микроскопом и снимает этот процесс, создавая по-настоящему гипнотизирующие видео. Одна из последних его работ — таймлапс о рождении альпийского тритона из клетки, который даже получил награду австрийского фестиваля как «Лучшая короткометражка».

Во время загрузки произошла ошибка.

Видео начинается с момента оплодотворения клетки, демонстрирует все стадии, через которые проходит эмбрион, и заканчивается выходом зародыша из оболочки. Удивительно, как такой долгий процесс уместился в шесть минут.

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