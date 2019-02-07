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17:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Сибиряки запустили флешмоб с замороженными штанами

Жители Сибири решили последовать примеру американцев, выкладывающих в сети фотографии замороженной одежды с хештегом #frozenpants, и начали публиковать аналогичные снимки в соцсетях.

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Участники челленджа выставляют на улицу мокрые штаны и делают фото, когда те замерзают и принимают объемную форму. На снимках одежда как будто оживает, сама ходит по улице или сидит на стуле.

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Жители морозного Чикаго запустили флешмоб с хештегом #frozenpants в январе. Американцы замораживали свою одежду и выставляли ее на улице так, чтобы она стояла самостоятельно стояла без чьей-либо помощи.

Ранее северяне запустили флешмоб под хештегом #дубакчеллендж и публиковали фото и видео того, как они разбрызгивали на морозе кипяток.

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