Сибиряки запустили флешмоб с замороженными штанами
Жители Сибири решили последовать примеру американцев, выкладывающих в сети фотографии замороженной одежды с хештегом #frozenpants, и начали публиковать аналогичные снимки в соцсетях.
Жители Сибири решили последовать примеру американцев, выкладывающих в сети фотографии замороженной одежды с хештегом #frozenpants, и начали публиковать аналогичные снимки в соцсетях.
Участники челленджа выставляют на улицу мокрые штаны и делают фото, когда те замерзают и принимают объемную форму. На снимках одежда как будто оживает, сама ходит по улице или сидит на стуле.
Жители морозного Чикаго запустили флешмоб с хештегом #frozenpants в январе. Американцы замораживали свою одежду и выставляли ее на улице так, чтобы она стояла самостоятельно стояла без
Ранее северяне запустили флешмоб под хештегом #дубакчеллендж и публиковали фото и видео того, как они разбрызгивали на морозе кипяток.
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