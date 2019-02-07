Повелители огня. В Сети появилось зрелищное видео с пожарными

Пользователь Reddit под ником SimpleLov3 опубликовал короткий ролик о работе пожарных. В нем двое огнеборцев со шлангом в руках сражаются с огненным пламенем, которое бьет прямо в них.

Многие пользователи в комментариях отметили, что работа пожарных выглядит так, словно это магический ритуал, а один из комментаторов, который работал в пожарной части, отметил, что таким способом обычно тушат горючие жидкости.