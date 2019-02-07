Flame thrower vs water hose #fire pic.twitter.com/flx1Bnow5X— HopClear (@HopClear) February 7, 2019
Повелители огня. В Сети появилось зрелищное видео с пожарными
Похоже на магию.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Похоже на магию.
Пользователь Reddit под ником SimpleLov3 опубликовал короткий ролик о работе пожарных. В нем двое огнеборцев со шлангом в руках сражаются с огненным пламенем, которое бьет прямо в них.
Flame thrower vs water hose #fire pic.twitter.com/flx1Bnow5X— HopClear (@HopClear) February 7, 2019
Многие пользователи в комментариях отметили, что работа пожарных выглядит так, словно это магический ритуал, а один из комментаторов, который работал в пожарной части, отметил, что таким способом обычно тушат горючие жидкости.
Читайте также: