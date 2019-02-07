Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Без запаха и с любовью. Личный опыт жизни с мини-пигом
В России появятся автомойки нового типа
Тревожные звоночки: как обнаружить рак
Пугачева, Галкин и Киркоров на премьере фильма «Пилигрим»
Мужчина лишился квартиры, подписав «справку» в МФЦ
На посошокУченые объяснили, почему пиво опаснее водки
Как 50-летняя бабушка стала мамой четверняшек (фото)
Влад Топалов показал первое фото с сыном
Долина, Бледанс, Седокова на показе фильма «Алита: боевой ангел»
Снигирь и Цыганов привели детей на премьеру «Лего 2»
Сборная России опустилась на 50-е место в рейтинге ФИФА
Алина Загитова высказалась о популярности россиянок в Японии
Алла Пугачева надела кожаную мини-юбку и рассорила фанатов
От Йовович до Клум: самые красивые платья гала-вечера amfAR Gala
В России выдавали «неправильные» права: разъяснения ГИБДД
Машина буксовала и выбила колесом окно на 6 этаже
Мужчина лишился квартиры, подписав «справку» в МФЦ
Почему в советских домах делали паркетные полы
Фоторепортажи
12Ситуация в Венесуэле
5«Он поднимает стакан водки и произносит тост за западных финансистов»
18:24 (мск), источник: Mail.ru Новости

Повелители огня. В Сети появилось зрелищное видео с пожарными

Похоже на магию.

Пользователь Reddit под ником SimpleLov3 опубликовал короткий ролик о работе пожарных. В нем двое огнеборцев со шлангом в руках сражаются с огненным пламенем, которое бьет прямо в них.

Многие пользователи в комментариях отметили, что работа пожарных выглядит так, словно это магический ритуал, а один из комментаторов, который работал в пожарной части, отметил, что таким способом обычно тушат горючие жидкости.

Читайте также:

Гуайдо: правительство Мадуро не способно защитить инвестиции РФ
В Новой Зеландии женщина нашла дома странных существ (видео)
Рада одобрила смену названия Днепропетровской области
Сибиряки запустили флешмоб с замороженными штанами
Утверждено обвинение по делу о похищении певца Авраама Руссо
Ученые рассказали, почему опасно «сидеть у телевизора»
Спорт
Малком выжигал круче Месси. А Винисиус — главная звезда «Реала» Мы тоже в шоке
Hi-Tech
Что случилось с машиной, которую Илон Маск отправил в космос год назад Хотите знать?
Авто
Тонкий расчет: сколько съест автомобиль из семейного бюджета Чем руководствоваться при выборе автомобиля
Кино
Пугачева, Галкин и Киркоров на премьере фильма «Пилигрим» Показ триллера с Игорем Петренко и Алексеем Серебряковым в главных ролях посетили главные российские знаменитости
Недвижимость
Почему в советских новостройках делали паркетные полы?
Почему в Хельсинки нет бездомных
Россиянка поскользнулась во дворе и отсудила у коммунальщиков сотни тысяч рублей
Топ-5 недооцененных районов Москвы
Дети
Виктория Лопырева впервые стала мамой Модель и телеведущая родила сына
Леди
Гадкая мода: украшения из волос Оказывается, украшения не всегда были эстетичными в привычном понимании этого слова
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь