В Счетной палате не поддержали проект об устойчивом рунете

«Реализация законопроекта потребует дополнительных расходов федерального бюджета. Кроме того, реализация законопроекта приведет к росту стоимости товаров и услуг на российском рынке, что содержит риск увеличения расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ на их оплату. С учетом изложенного законопроект не может быть поддержан», — говорится в отзыве, который имеется в распоряжении РИА Новости.

Сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова и депутат Андрей Луговой в прошлом году внесли в Госдуму законопроект, направленный на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа. Проект, в частности, предусматривает создание при Роскомнадзоре центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, который будет обеспечивать доступность услуг связи в РФ при любых «экстраординарных» ситуациях, а также координировать усилия операторов в подобных ситуациях.