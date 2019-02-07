Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Истории «особых» животных
В России выдавали «неправильные» права: разъяснения ГИБДД
Очаровательные рыжие малыши (фото)
Алла Пугачева надела кожаную мини-юбку и рассорила фанатов
Почему в советских новостройках делали паркетные полы?
На посошокУченые объяснили, почему пиво опаснее водки
Как 50-летняя бабушка стала мамой четверняшек (фото)
Влад Топалов показал первое фото с сыном
Долина, Бледанс, Седокова на показе фильма «Алита: боевой ангел»
Снигирь и Цыганов привели детей на премьеру «Лего 2»
Сборная России опустилась на 50-е место в рейтинге ФИФА
Алина Загитова высказалась о популярности россиянок в Японии
Алла Пугачева надела кожаную мини-юбку и рассорила фанатов
От Йовович до Клум: самые красивые платья гала-вечера amfAR Gala
В России выдавали «неправильные» права: разъяснения ГИБДД
Машина буксовала и выбила колесом окно на 6 этаже
Мужчина лишился квартиры, подписав «справку» в МФЦ
Откуда в квартире берутся тараканы?
Фоторепортажи
12Ситуация в Венесуэле
5«Он поднимает стакан водки и произносит тост за западных финансистов»
18:30 (мск), источник: РИА Новости

В Счетной палате не поддержали проект об устойчивом рунете

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Счетная палата России не поддерживает законопроект об устойчивости рунета, так как его реализация потребует дополнительных расходов федерального бюджета, следует из отзыва ведомства на инициативу.

«Реализация законопроекта потребует дополнительных расходов федерального бюджета. Кроме того, реализация законопроекта приведет к росту стоимости товаров и услуг на российском рынке, что содержит риск увеличения расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ на их оплату. С учетом изложенного законопроект не может быть поддержан», — говорится в отзыве, который имеется в распоряжении РИА Новости.

Сенаторы Андрей Клишас и Людмила Бокова и депутат Андрей Луговой в прошлом году внесли в Госдуму законопроект, направленный на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционирования из-за рубежа. Проект, в частности, предусматривает создание при Роскомнадзоре центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, который будет обеспечивать доступность услуг связи в РФ при любых «экстраординарных» ситуациях, а также координировать усилия операторов в подобных ситуациях.

Ранее правительство России поддержало проект при условии его доработки ко второму чтению.

 Стена на границе России и Украины 'уменьшилась'
В Австралии учат давить русское в себе
Гуайдо: правительство Мадуро не способно защитить инвестиции РФ
В Новой Зеландии женщина нашла дома странных существ (видео)
Рада одобрила смену названия Днепропетровской области
Сибиряки запустили флешмоб с замороженными штанами
Утверждено обвинение по делу о похищении певца Авраама Руссо
Повелители огня. В Сети появилось зрелищное видео с пожарными
Ученые рассказали, почему опасно «сидеть у телевизора»
Спорт
Малком выжигал круче Месси. А Винисиус — главная звезда «Реала» Мы тоже в шоке
Hi-Tech
Что случилось с машиной, которую Илон Маск отправил в космос год назад Хотите знать?
Авто
Тонкий расчет: сколько съест автомобиль из семейного бюджета Чем руководствоваться при выборе автомобиля
Кино
Пугачева, Галкин и Киркоров на премьере фильма «Пилигрим» Показ триллера с Игорем Петренко и Алексеем Серебряковым в главных ролях посетили главные российские знаменитости
Недвижимость
Почему в советских новостройках делали паркетные полы?
Что россияне на самом деле думают о своих новых квартирах
Почему в Хельсинки нет бездомных
Мебель IKEA скоро можно будет взять в аренду. Как это работает?
Популярные темы на «Детях»
Возраст. Как принять? 556
По следам темы о несказанной девичьей красотище. 354
по следам темы про историю в школе 254
Сын расстался с девушкой. 192
Леди
Гадкая мода: украшения из волос Оказывается, украшения не всегда были эстетичными в привычном понимании этого слова
Все о ремонте
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Дизайн небольшой двушки для семьи: как обустроить полноценную детскую в гостиной
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь