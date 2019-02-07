Самую жуткую моду собрали в одном аккаунте в Сети
Непонятно, как дизайнерам приходят в голову такие идеи.
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Непонятно, как дизайнерам приходят в голову такие идеи.
Мода бывает разной. Порой вещи с подиумов носить в реальной жизни просто не представляется возможным. Именно таким «неносибельным», а иногда и действительно жутким вещам посвящен
Этот «модный» блог завела в 2017 году певица и визажист из Мексики Ethereal. Девушка собирает самые странные и сумасшедшие образы с красных дорожек и публикует их в блоге. Иногда на эти снимки просто страшно смотреть.
Кстати, по похожему принципу работает и другой
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