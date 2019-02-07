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19:02 (мск), источник: Mail.ru Новости

Самую жуткую моду собрали в одном аккаунте в Сети

Непонятно, как дизайнерам приходят в голову такие идеи.

Мода бывает разной. Порой вещи с подиумов носить в реальной жизни просто не представляется возможным. Именно таким «неносибельным», а иногда и действительно жутким вещам посвящен Instagram-аккаунт trashfashionshit.

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Этот «модный» блог завела в 2017 году певица и визажист из Мексики Ethereal. Девушка собирает самые странные и сумасшедшие образы с красных дорожек и публикует их в блоге. Иногда на эти снимки просто страшно смотреть.

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Кстати, по похожему принципу работает и другой Instagram-аккаунт под названием Crimes Against Shoemanity. Его автор собирает в одном месте самую уродливую и странную обувь.

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