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20:20 (мск), источник: Mail.ru Новости

Сила генетики. Фотограф объединяет лица родственников в один портрет

Невероятное сходство.

Графический дизайнер и фотограф из Квебека Ульрик Коллетт решила показать, насколько родные люди похожи друг на друга. Она создала проект под названием Genetic Portraits («Генетические портреты»), в котором фотографирует двух родственников и затем в графическом редакторе объединяет половинки их лиц в один портрет.

Для ее целей не важен пол или возраст — она не стремится сделать людей из одной семьи абсолютно похожими. В одном фото Коллетт соединяет братьев с сестрами, бабушек с внуками и мам с сыновьями. И рассматривать эти портреты можно долго и с интересом.

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Сестры Жюстин, 34 года, и Эмили, 36 лет
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Бабушка Жинетт, 61 год, и внучка Исмаэль, 12 лет
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Братья Жан-Филипп, 29 лет, и Вероник, 27 лет
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Мать Жанис, 57 лет, и дочь Сара, 34 года
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Дочь Джилл, 25 лет, и мать Жоанн, 54 года
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Двойняшки Алекс и Сандрин, 20 лет
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Мать Жюли, 61 год, и дочь Изабель, 32 года
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Братья Кристоф, 30 лет, и Ульрик, 29 лет
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Отец Дэнис, 53 года, и сын Уильям, 28 лет
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Братья Мэттью, 26 лет, и Ульрик, 29 лет
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Братья Дэни, 31 год, и Эрик, 39 лет
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Сестра Паскаль, 45 лет, и брат Дэвид, 36 лет

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