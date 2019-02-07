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20:34 (мск), источник: Mail.ru Новости

Художник объяснил физические теории с помощью воздушных шаров

Футуристичные видео.

Художник Ян Хакон Эриксен ведет очень веселый, и, как оказалось, еще и познавательный Instagram-аккаунт, на который подписаны более 280 тысяч человек.

Себя Ян называет визуальным художником и уничтожителем воздушных шариков (с этим вообще не поспоришь). А также предупреждает своих подписчиков, что повторять его трюки самостоятельно не рекомендуется. И вы поймете, почему, посмотрев короткие видео, которые Ян публикует в соцсети.

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Все перфомансы художника длятся всего пару секунд. За это время он успевает самым изощренным способом лопнуть воздушный шарик, а иногда и не один. Ян признается, что делает свои эксперименты от скуки и без какого-то скрытого смысла.

А с помощью нескольких последних роликов художник даже попытался наглядно объяснить такие научные явления, как «теория струн» и «эффект бабочки». Вышло не очень понятно, зато увлекательно.

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Теория струн
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Эффект бабочки
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