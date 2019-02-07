Художник объяснил физические теории с помощью воздушных шаров
Футуристичные видео.
Футуристичные видео.
Художник Ян Хакон Эриксен ведет очень веселый, и, как оказалось, еще и познавательный
Себя Ян называет визуальным художником и уничтожителем воздушных шариков (с этим вообще не поспоришь). А также предупреждает своих подписчиков, что повторять его трюки самостоятельно не рекомендуется. И вы поймете, почему, посмотрев короткие видео, которые Ян публикует в соцсети.
Все перфомансы художника длятся всего пару секунд. За это время он успевает самым изощренным способом лопнуть воздушный шарик, а иногда и не один. Ян признается, что делает свои эксперименты от скуки и без
А с помощью нескольких последних роликов художник даже попытался наглядно объяснить такие научные явления, как «теория струн» и «эффект бабочки». Вышло не очень понятно, зато увлекательно.
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