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23:24 (мск), источник: Коммерсантъ

Чубайс пожелал Квачкову счастливой старости

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал освобождение из тюрьмы отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова, получившего широкую известность в связи с покушением на топ-менеджера в 2005 году. Он отметил, что получил много вопросов по поводу амнистии полковника, и пожелал бывшему военному «счастливой старости».

Источник: РИА "Новости"
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Владимир Квачков был задержан в марте 2005 года как предполагаемый организатор покушения на экс-главу РАО ЕЭС, но позже был дважды оправдан вердиктами присяжных.

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Однако в 2013 году Квачков был признан виновным в подготовке к вооруженному мятежу и вовлечении граждан в террористическую деятельность.

В марте 2016 года в отношении Квачкова было возбуждено еще одно уголовное дело — за публичные призывы к терроризму (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ). Суд приговорил его к полутора годам колонии строгого режима, признав его виновным в возбуждении ненависти либо вражды (ч. 1. ст. 282 УК РФ).

В четверг, 7 февраля, Владимир Квачков был освобожден благодаря частичной декриминализации ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды).

Подробнее об освобождении господина Квачкова на свободу читайте в материале «Ъ».

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