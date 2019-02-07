Чубайс пожелал Квачкову счастливой старости
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал освобождение из тюрьмы отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова, получившего широкую известность в связи с покушением на
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс прокомментировал освобождение из тюрьмы отставного полковника ГРУ Владимира Квачкова, получившего широкую известность в связи с покушением на
Владимир Квачков был задержан в марте 2005 года как предполагаемый организатор покушения на
Однако в 2013 году Квачков был признан виновным в подготовке к вооруженному мятежу и вовлечении граждан в террористическую деятельность.
В марте 2016 года в отношении Квачкова было возбуждено еще одно уголовное дело — за публичные призывы к терроризму (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ). Суд приговорил его к полутора годам колонии строгого режима, признав его виновным в возбуждении ненависти либо вражды (ч. 1. ст. 282 УК РФ).
В четверг, 7 февраля, Владимир Квачков был освобожден благодаря частичной декриминализации ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды).
Подробнее об освобождении господина Квачкова на свободу читайте в материале «Ъ».