Чубайс пожелал Квачкову счастливой старости

Источник: РИА "Новости"

Владимир Квачков был задержан в марте 2005 года как предполагаемый организатор покушения на экс-главу РАО ЕЭС, но позже был дважды оправдан вердиктами присяжных.

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Однако в 2013 году Квачков был признан виновным в подготовке к вооруженному мятежу и вовлечении граждан в террористическую деятельность.

В марте 2016 года в отношении Квачкова было возбуждено еще одно уголовное дело — за публичные призывы к терроризму (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ). Суд приговорил его к полутора годам колонии строгого режима, признав его виновным в возбуждении ненависти либо вражды (ч. 1. ст. 282 УК РФ).

В четверг, 7 февраля, Владимир Квачков был освобожден благодаря частичной декриминализации ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды).