«Знаю людей, получивших за вечеринку по 100 ударов плетьми»
Иранки любят и умеют развлекаться. Их не пугают огромные штрафы и тюрьма.
Иранки любят и умеют развлекаться. Их не пугают огромные штрафы и тюрьма.
Иран представляют довольно скромной и богобоязненной страной, где запрещен алкоголь и сигареты. Считается, что хранительницы домашнего очага здесь только молятся и постятся. На деле все абсолютно иначе.
Иран не всегда жестко придерживался патриархальных традиций. В 1950—1960-е многие женщины чувствовали себя более свободными, чем современные иранки. Они делали европейские стрижки и щеголяли в коротких юбках.
«Я родилась в Иране в 1980-е. В те годы повсюду на улицах сновали офицеры так называемой полиции нравов. Было запрещено слушать музыку, красить губы помадой, а ногти — лаком, носить
Молодые женщины продолжают устраивать закрытые вечеринки и сейчас. Их не останавливают даже высокие штрафы и угроза тюремного заключения. Одной из самых популярных локаций для
«Девушки расслабляются на таких вечеринках: выпивают, курят. Мы принимаем все возможные меры предосторожности: платим полицейским, паркуем машины за несколько кварталов от места тусовки и сохраняем в строжайшей тайне список гостей», — сообщает иранка, представившаяся Бахар.
По ее словам, вместе с друзьями они собираются на
Один из рейдов запомнился ей на всю жизнь: В комнате было довольно темно, лишь светомузыка помогала нам различать друг друга. В
На вечеринку ворвались бойцы народного ополчения «Басидж», которые входят в Корпус стражей исламской революции. В руках у них были дубинки, которыми они без устали орудовали, колошматя по нашим вещам. Мы с друзьями сумели укрыться в ванной комнате. Оттуда было слышно, как кричали и плакали женщины, а мужчины умоляли о пощаде.
По ее словам, это продолжалось в течение часа, потом наступила тишина. Хозяин вечеринки вернулся через полчаса, закричав с порога: «Мы счастливчики! Им
Иранские девушки любят те же современные песни, что и их западные сверстницы. «Возвращаясь домой с каникул, которые мы обычно проводили за рубежом, мы с друзьями тайком провозили в страну диски, на которых были техно и хаус. По выходным собирались у
Так, в июле 2016 года в Тегеране на одной из вечеринок задержали 150 парней и девушек, которые отмечали День рождения. О том, как наказали гостей и именинника, не сообщается. Известно только, что дело быстро замяли.
А 28-летняя иранка (ее имя не уточняется) из города Мешхед и вовсе получила 80 ударов плетьми за то, что была на тусовке в окружении мужчин и пила алкоголь. По словам молодой женщины, помимо этого, ее сильно унижали в полицейском участке.
«Когда меня задержали и привезли на допрос, одна из
Выходя на улицу, иранки обязаны соблюдать
В стране сохраняется разрыв в мировоззрении между образованным прозападным средним классом и традиционным обществом, которое живет практически по нормам средневековья. Они и стали основной силой Исламской революции 1979 года, успешно бросившей вызов вестернизации страны, идущей семимильными шагами.
Благодаря тому, что иранцы могут спокойно ездить за границу, многие женщины, оказавшись за пределами родины, первым делом срывают платки, многие учатся за рубежом. У себя дома женщины выглядят совершенно иначе. Они носят короткие юбки и спокойно садятся за один стол с мужчинами, курят кальян (или как их здесь называют «наргиле» со вкусом дыни, клубники или манго) или сигареты и пьют алкоголь.
В последние годы власти страны развернули активную антитабачную кампанию. Закон о запрете пропаганды курения стал одним из самых суровых в мире. Дымить запрещено в любых общественных местах, включая школы и университеты, кафе и рестораны, транспорт. Названия брендов сигарет убрали из кино, журналов, интернета, рекламы на телевидении.
Власти запретили курить в машинах и чайных домах, пообещали не брать проштрафившихся на высокопоставленные посты. Особенно строго следят за тем, чтобы табачные изделия не продавали подросткам до 18 лет. Впрочем, на все запреты спокойно закрывают глаза. Так же обстоят дела с алкоголем.
«У моего парня Шахрияра всего одно правило, когда он организовывает вечеринки: приносите свою выпивку. Обычно мы пьем до утра», — рассказывает Шима. По ее словам, безудержное веселье себе могут позволить только богатые иранцы. А так как в стране нет легальных баров или ночных клубов, организовывать все приходится дома, за закрытыми дверями.
Алкоголь провозят в страну контрабандой, но многие иранцы гонят его дома, несмотря на все запреты. Официально делать это разрешено лишь христианам и евреям. Многие закупаются у католических священников. «Мы с друзьями часто собираемся у меня и давим виноград в моей ванне. Это так круто, похоже на
Ее слова подтверждает 36-летняя Фируза из города Исфахан: «У меня есть друг, который делает вино для собственного потребления, каждый год он дарит мне по 30 бутылок». За производство алкоголя иранцам грозит 80 ударов плетьми. Но это их не особо отпугивает. В стране только по официальным данным свыше 200 тысяч людей, страдающих алкоголизмом. По всей стране действует 150 центров анонимных алкоголиков.
«Я пью не часто, но многие мои друзья бухают по меньшей мере раз в неделю,
По ее словам, нередко молодые люди и девушки в возрасте от 25 до 35 лет закупают этот алкоголь, садятся в свои джипы, прихватив крутую стереосистему и отправляются в пустыню, где и закатывают вечеринки.
«Мы летим по дороге в самом сердце пустыни, весело и громко распевая известные песни. Из динамиков льется музыка, в воздухе ощущается свобода», — рассказывает Сара. Несколько лет назад она стала встречаться с Резой, несмотря на то, что ее родители категорически против того, чтобы она с
Неудивительно, что ради активного общения и знакомств многие иранки отправляются на запрещенные торжества, надевая короткие юбки и срывая на ходу платки.
Константин Дворецкий