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00:18 (мск), источник: РИА Новости

Россию на «Евровидении-2019» представит Сергей Лазарев

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Россию на конкурсе «Евровидение-2019» представит Сергей Лазарев, сообщил РИА Новости представитель официального вещателя конкурса — ВГТРК.

Источник: РИА "Новости"

Международный песенный конкурс «Евровидение-2019» пройдет с 14 по 18 мая в Тель-Авиве.

«Россию на конкурсе “Евровидение-2019” представит певец Сергей Лазарев… подробности смотрите в программе “Привет, Андрей” в субботу в 17.30 на телеканале “Россия 1”», — сказал собеседник агентства.

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Право принимать у себя конкурс Израиль получил благодаря победе израильской исполнительницы Нетты Барзилай на конкурсе 2018 года, который проходил в Португалии.

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Певица Юлия Самойлова представляла Россию с песней I Won’t Break и дошла до полуфинала конкурса. Годом ранее исполнительницу не пустили выступать на «Евровидении» на Украине, поскольку СБУ запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.

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