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11:33 (мск), источник: Аргументы и факты

«Стоял перед ней на коленях». Нелегкое счастье Ирины Муравьевой

В неё не верили, но она доказала, что может стать звездой, самой обаятельной и привлекательной. А потом вдруг резко изменила свою жизнь.

Источник: РИА "Новости"

Ирина Муравьёва родилась 8 февраля 1949 года в Москве. Сперва она очень хотела быть учителем. Причём непременно — в младших классах. Но потом увлеклась самодеятельностью и, заканчивая школу, уже не сомневалась в выборе будущей профессии: видела себя только актрисой. Поэтому подала заявления сразу во все театральные вузы Москвы. И везде получила от ворот поворот.

В Щукинском училище Муравьевой и вовсе посоветовали забыть о профессии за неимением актерских данных.

Отец в какой-то момент пытался напомнить ей о былой мечте: стать учительницей. «Учитель без куска хлеба точно не останется!» — убеждал он дочь. Но та стояла на своём.

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Чтобы не сидеть на родительской шее, Ирина отправилась работать, поменяв за год несколько профессий. И на следующий год твердо решила опять попытать счастья. Но, к сожалению, и вторая попытка поступления провалилась: все крупные театральные вузы Муравьеву не приняли. Согласились взять Ирину только в студию при Детском театре, где конкурс был небольшой.

Спустя много лет Муравьева сыграет в популярной музыкальной комедии режиссёра Татьяны Лиозновой «Карнавал», вышедшей в 1982 г. Играла Муравьева практически себя: с той лишь разницей, что ее героиня Нина Соломатина приехала в Москву «выучиться на артистку» из небольшого городка Оханска. Сама Ирина была коренной москвичкой.

Интересно, что Лиознова, которая всегда проводила огромный кастинг, в тот раз в выборе актрисы на роль главной героини не сомневалась. Более того, Татьяна Михайловна доверила Муравьевой играть практически саму себя.

Я изначально боролась за выживание, подрабатывая и уборщицей, и швеёй. Поэтому «Карнавал» снимала как фильм о себе, о своей жизни, в которой мне приходилось прилагать дикие усилия, преодолевая нужду, безработицу, одиночество, многие трудности, которые молодые люди переносят и сейчас.
Татьяна Лиознова
Режиссер

Особенно ярко Муравьева сыграла сцену, где Соломатина, подрабатывая дворничихой, отчаянно готовится «идти в актрисы». Именно этот эпизод очень часто показывают по ТВ: её Нина, набив рот орехами, произносит скороговорки «Кукушка кукушонку купила капюшон» и «Бык тупогуб, тупогубенький бычок».

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За год «Карнавал» посмотрели более 30 миллионов человек. А Муравьева по результатам опроса читателей журнала «Советский экран» была признана лучшей актрисой года.

Другая звездная картина Муравьевой — «Москва слезам не верит» Владимира Меньшова, собравшего прекрасную команду. Раиса Рязанова, исполнившая роль строителя Тоси, рассказывала «АиФ»: «На съёмки мы — Вера Алентова, Ира Муравьева, Володя Меньшов и я — ехали и пели. Возвращались — тоже. Царила такая благожелательная, такая чудесная атмосфера! Это был рай! После картины “Москва слезам не верит” люди нас узнавали на улицах, улыбались, здоровались».

Как признавался в интервью «АиФ» режиссёр Владимир Меньшов, проблемы у него были только с выбором главной героини, которую в итоге сыграла Вера Алентова.

А вот с актрисой на роль Людмилы, стремящейся в жизни, как в лотерее, вытянуть счастливый билет, сомнений у него не возникало: было понятно, что самоуверенную и яркую Свиридову лучше, чем Муравьева, не сыграет никто.

Сомнений насчет выбора главной героини не было и у режиссёра картины «Самая обаятельная и привлекательная» Геральда Бежанова. «Когда я начинаю снимать, для меня самое главное — это снайперски подобрать актёрский состав, — рассказывал «Аргументам и фактам» мастер. — Вот не было бы с нами Александра Абдулова, не было бы «Самой обаятельной и привлекательной». То же самое касается других актёров. Я полгода ходил за Муравьёвой, потому что только её видел в роли Нади Клюевой!

Источник: РИА "Новости"
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После успеха фильмов «Москва слезам не верит» и «Карнавал» Муравьёва отказывалась от многих предложений. Отказалась и от моего. Но я почувствовал, что эту женщину надо добиваться. Я стоял перед ней на коленях, умолял её мужа, «облизывал» её следы у Театра им. Моссовета. И всё-таки добился согласия Муравьёвой.

По словам Бежанова, снимать Муравьеву «было одно удовольствие». Актриса оказалась невероятно «собранной, ответственной». Она полностью отдавалась съемочному процессу, «жила картиной» и внимала всем советам режиссёра, чтобы «точнее воплотить образ Нади Клюевой». Эта лирическая комедия, снятая на заре перестройки, стала одной из популярнейших в СССР и в народе разошлась на цитаты.

В последние годы Муравьева в кино не снимается, но активно играет в Малом театре, ставшем для нее родным.

По ее признанию, когда она входит в Малый и закрывает за собой тяжелые дубовые двери, у нее возникает ощущение, что время там остановилось: нет ни кризисов, ни интриг, ни нелепых режиссерских экспериментов, которыми сегодня кишат другие площадки…

Источник: РИА "Новости"
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Муравьева придерживается принципа: ничто в жизни не бывает случайно, всего нужно достигать трудом. Вот и её поступление в студию Детского театра было таким же неслучайным. После учёбы она была принята в труппу Центрального детского театра. И именно там познакомилась с мужчиной своей жизни: режиссёром Леонидом Эйдлиным, который был старше неё на 12 лет. Работая режиссёром-постановщиком Саратовского академического театра юного зрителя, Эйдлин ставил спектакли также и в столице, в ЦДТ и Театре сатиры.

В 1975 г. у пары родился первый сын: Даниил Эйдлин. По признанию артистки, она никогда не задумывалась о том, чтобы нанять няню. Муравьева ухаживала за малышом в течение положенного декретного отпуска, считая, что лучше, чем родная мать, о Дане никто не позаботится. А роли от нее не уйдут. То же самое было и со вторым сыном Евгением Эйдлиным, родившимся в 1983 году. Впоследствии оба мальчика решили пойти по родительским стопам и связать свою жизнь с искусством: Даниил учился в Школе искусств во Франции. А Евгений окончил продюсерский факультет ГИТИСа.

В какой-то момент Ирина глубоко погрузилась в религию: в последние годы актрису редко можно увидеть без аккуратно повязанного на голове платка.

Прошёл слух, что актриса чуть ли не в монастырь собирается. Но Муравьёва по-прежнему живёт в миру, играет в Малом театре, категорически отказывается от участия в сомнительных проектах и скандальных ток-шоу. И признаётся, что после смерти мужа душевный покой обретает только в храме, когда приходит туда отстоять службу.

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