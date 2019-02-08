Генпрокуратуру просят углубиться в раскопки в Сандармохе
К Юрию Чайке обратились по поводу работ РВИО в карельском урочище.
К Юрию Чайке обратились по поводу работ РВИО в карельском урочище.
Генерального прокурора Юрия Чайку попросили проверить законность раскопок, проведенных Российским
В направленном сегодня обращении к генпрокурору госпожа Слабунова сообщает об археологических работах, которые проводили представители Российского
В РВИО заявляют, что работы в Сандармохе велись на законных основаниях, с разрешения местных властей.
Напомним, в урочище Сандармох находится мемориальное кладбище расстрелянных во время Большого террора 1937−1938 годов. В 1997 году благодаря работе краеведа Юрия Дмитриева, журналистов Николая и Надежды Ермолович и международного общества «Мемориал» выяснилось, что здесь похоронены свыше 3,5 тыс. жителей Карелии, более 3 тыс. заключенных—строителей Беломорканала и 1111 заключенных Соловецкой тюрьмы, среди которых университетские преподаватели — историки и экономисты.
В 2016 году двое ученых Петрозаводского госуниверситета выдвинули гипотезу о том, что в Сандармохе финны убивали советских военнопленных. В 2018 году РВИО решило проверить эту гипотезу. Поисковики нашли две могильные ямы, в которых находись останки пяти человек, убитых в затылок, а также пули разного производства и калибра. Как пояснили «Ъ» в СУ СКР по Республике Карелия, останки переданы на исследование судмедэкспертам ГБУЗ РК «Бюро СМЭ». На вопрос о результатах в СК не ответили.
Финские историки заявляют, что у них нет данных о расстрелах военнопленных на этой территории, где во время финской оккупации 1941−1944 годов проходила линия фронта. Против новых раскопок в Сандармохе выступили родственники политрепрессированных, которые в открытом письме в Минкульт попросили не беспокоить могилы. А правозащитники увидели в деятельности РВИО попытку переписать историю и затереть память о массовых расстрелах во время Большого террора в Сандармохе. Тем временем множатся уголовные дела, связанные с Сандармохом. В 2016 году был арестован краевед Юрий Дмитриев по обвинению в создании порнографии и хранении оружия. В начале 2018 года он был оправдан по первому обвинению, но весной Верховный суд Карелии отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение. Летом в отношении краеведа было возбуждено второе уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. Сейчас по этим делам идет судебный процесс. В октябре 2018 года был арестован хранитель Сандармоха — директор Медвежьегорского районного музея Сергей Колтырин. Он обвиняется в разврате несовершеннолетних. Следствие по его делу еще идет.
Анастасия Курилова