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12:03 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Генпрокуратуру просят углубиться в раскопки в Сандармохе

К Юрию Чайке обратились по поводу работ РВИО в карельском урочище.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Генерального прокурора Юрия Чайку попросили проверить законность раскопок, проведенных Российским военно-историческим обществом в карельском урочище Сандармох, где находятся могилы свыше 7,6 тыс. политрепрессированных. Такое обращение руководителю ведомства направила депутат законодательного собрания Карелии и председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова. Она указывает, что власти подменяют понятия «памятник» и «достопримечательное место», которые требуют разного подхода.

В направленном сегодня обращении к генпрокурору госпожа Слабунова сообщает об археологических работах, которые проводили представители Российского военно-исторического общества (РВИО) в урочище Сандармох с 25 августа по 5 сентября 2018 года. Местные власти выдали организации разрешение на определение границ мемориального кладбища, установление плотности захоронений, поиск захоронений узников финских концлагерей и советских солдат. Депутат подчеркивает, что работы шли с нарушением положений ФЗ-73 «Об объектах культурного наследия народов РФ». В Управлении по охране объектов культурного наследия Карелии считают, что статус кладбища — «достопримечательное место», поэтому в его границах можно проводить раскопки. Однако госпожа Слабунова указывает, что в Едином госреестре объектов культурного значения статус урочища определен как «памятник истории», а значит, на его территории земляные работы ограничены (ст. 5.1 ФЗ-73). Депутат также считает несостоятельным утверждение карельских чиновников, что РВИО проводило научно-исследовательскую работу, которая относится к видам деятельности по сохранению объектов культурного наследия, позволяющим вести раскопки. По словам госпожи Слабуновой, сохранная деятельность лицензируется, а РВИО лицензия не выдавалась. Также карельские чиновники не сообщали о выдаче РВИО разрешения (открытого листа) на проведение археологических земляных работ, добавляет госпожа Слабунова. Депутат убедительно просит господина Чайку не перенаправлять ее обращение в республиканскую прокуратуру, как это произошло с ее предыдущим обращением к генпрокурору, после чего, по ее словам, ей пришли отписки.

В РВИО заявляют, что работы в Сандармохе велись на законных основаниях, с разрешения местных властей.

Напомним, в урочище Сандармох находится мемориальное кладбище расстрелянных во время Большого террора 1937−1938 годов. В 1997 году благодаря работе краеведа Юрия Дмитриева, журналистов Николая и Надежды Ермолович и международного общества «Мемориал» выяснилось, что здесь похоронены свыше 3,5 тыс. жителей Карелии, более 3 тыс. заключенных—строителей Беломорканала и 1111 заключенных Соловецкой тюрьмы, среди которых университетские преподаватели — историки и экономисты.

Имена захороненных в этом месте установлены по архивам ФСБ. Список жителей Карелии, расстрелянных НКВД, публиковался в местной газете, заняв пять номеров подряд.

В 2016 году двое ученых Петрозаводского госуниверситета выдвинули гипотезу о том, что в Сандармохе финны убивали советских военнопленных. В 2018 году РВИО решило проверить эту гипотезу. Поисковики нашли две могильные ямы, в которых находись останки пяти человек, убитых в затылок, а также пули разного производства и калибра. Как пояснили «Ъ» в СУ СКР по Республике Карелия, останки переданы на исследование судмедэкспертам ГБУЗ РК «Бюро СМЭ». На вопрос о результатах в СК не ответили.

Финские историки заявляют, что у них нет данных о расстрелах военнопленных на этой территории, где во время финской оккупации 1941−1944 годов проходила линия фронта. Против новых раскопок в Сандармохе выступили родственники политрепрессированных, которые в открытом письме в Минкульт попросили не беспокоить могилы. А правозащитники увидели в деятельности РВИО попытку переписать историю и затереть память о массовых расстрелах во время Большого террора в Сандармохе. Тем временем множатся уголовные дела, связанные с Сандармохом. В 2016 году был арестован краевед Юрий Дмитриев по обвинению в создании порнографии и хранении оружия. В начале 2018 года он был оправдан по первому обвинению, но весной Верховный суд Карелии отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение. Летом в отношении краеведа было возбуждено второе уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. Сейчас по этим делам идет судебный процесс. В октябре 2018 года был арестован хранитель Сандармоха — директор Медвежьегорского районного музея Сергей Колтырин. Он обвиняется в разврате несовершеннолетних. Следствие по его делу еще идет.

Анастасия Курилова

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