Британские ученые выяснили, стоит ли пить пиво перед вином

Источник: РИА Новости

«Мы заинтересовались этой проблемой по двум причинам. Во-первых, это интересно и привлекает внимание публики и молодых ученых к науке. Во-вторых, мы надеялись, что мы поможем людям меньше страдать после долгих ночных посиделок. К сожалению, оказалось, что похмелья избежать нельзя, чередуя напитки определенным образом», — рассказывает Кай Хенсель (Kai Hensel) из Кембриджского университета (Великобритания).

Новость Ученые назвали лучшее средство от похмелья

Одной из самых больших загадок истории эволюции человека давно стало то, почему современные люди, в отличие от большинства других приматов, могут выпивать большие количества алкоголя, пьянеть и испытывать другие эффекты, которые превращают некоторых людей в алкоголиков.

Другая отличительная «способность» человека, связанная со спиртным — способность переживать похмелье на следующий день после слишком обильных возлияний. Пока ученые не до конца понимают, почему возникают эти неприятные ощущения и как от них можно быстро избавиться.

Поэтому любители выпивки сегодня вынуждены опираться на «народные средства», такие как рассол или кефир, для избавления от похмелья.

Вдобавок, многие обыватели считают, что подобных проблем можно избежать, если употреблять спиртное в определенной последовательности или не пить те сорта алкоголя, которые имеют яркий вкус и окраску.

К примеру, как отмечает Хенсель, в Англии, Германии и некоторых других странах Европы есть пословицы, рекомендующие сначала пить пиво, а потом уже переключаться на вино, и никогда не поступать наоборот.

Британские ученые и их немецкие коллеги проверили, так ли это на самом деле, набрав группу из девяти десятков добровольцев в возрасте от 19 до 40 лет, согласившихся потратить два дня на посиделки в баре вместе с авторами статьи.

Исследователи разделили их на три группы. Представители первой сначала выпивали по три больших кружки пива, а затем — четыре больших бокала вина, вторая действовала обратным образом, а третья — употребляла только первый или второй напиток. Ученые следили за уровнем спирта в их организме и увеличивали порции спиртного, если добровольцы не были в «кондиции».

На следующий день исследователи просили своих помощников оценить степень тяжести своего похмелья по 56-бальной шкале и рассказать о том, как они себя чувствовали во время посиделок. Через неделю они поменяли добровольцев местами и повторили эксперимент.

Как оказалось, похмелье появлялось у представителей всех трех групп примерно с одинаковой частотой, а его сила зависела не от выбранных напитков и последовательности их употребления, а от того, насколько пьяными они себя ощущали во время застолий, и как часто выпивка вызывала у них неприятные ощущения в день эксперимента.