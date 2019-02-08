Умер актер Сергей Юрский
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В Москве в возрасте 83 лет скончался народный артист России Сергей Юрский, сообщила
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В Москве в возрасте 83 лет скончался народный артист России Сергей Юрский, сообщила
В конце декабря прошлого года СМИ писали о срочной госпитализации и тяжелом состоянии актера, однако в театре заявили, что Юрский был в больнице на профилактическом лечении.
Сергей Юрский родился в 1935 году в Ленинграде в
Окончил юридический факультет Ленинградского университета. Во время учебы участвовал в постановках
После третьего курса перешел в Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского (ныне
Еще будучи студентом был принят в Большой драматический театр (БДТ), где проработал 20 лет, после чего переехал в Москву.
В столице Юрский стал одним из ведущих актеров Театра имени Моссовета. Там же он выступил как режиссер, поставив такие спектакли, как «Тема с вариациями», «Правда — хорошо, а счастье лучше», «Не было ни гроша, да вдруг алтын» и другие.
Играл и ставил спектакли на сцене театра «Школа современной пьесы», МХАТ им. Чехова, был занят в зарубежных постановках.
Юрский также известен зрителям по многочисленным ролям в кинофильмах, сред которых — «Республика ШКИД», «Золотой теленок», «Место встречи изменить нельзя», «Любовь и голуби», «Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на Родину», «Ищите женщину» и многие другие.
Кроме того, Сергей Юрский — один из лучших чтецов. В его репертуаре 15 литературных программ по произведениям классических и современных авторов.
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