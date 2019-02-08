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09:22 (мск), источник: РИА Новости

Умер актер Сергей Юрский

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. В Москве в возрасте 83 лет скончался народный артист России Сергей Юрский, сообщила пресс-служба Театра имени Моссовета.

Источник: РИА "Новости"

В конце декабря прошлого года СМИ писали о срочной госпитализации и тяжелом состоянии актера, однако в театре заявили, что Юрский был в больнице на профилактическом лечении.

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Биография народного артиста РСФСР Сергея Юрского

Сергей Юрский родился в 1935 году в Ленинграде в театрально-музыкальной семье.

Окончил юридический факультет Ленинградского университета. Во время учебы участвовал в постановках Театра-студии под руководством актрисы и педагога Евгении Карповой.

После третьего курса перешел в Ленинградский театральный институт имени А. Н. Островского (ныне Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства), который окончил в 1959 году.

Еще будучи студентом был принят в Большой драматический театр (БДТ), где проработал 20 лет, после чего переехал в Москву.

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В столице Юрский стал одним из ведущих актеров Театра имени Моссовета. Там же он выступил как режиссер, поставив такие спектакли, как «Тема с вариациями», «Правда — хорошо, а счастье лучше», «Не было ни гроша, да вдруг алтын» и другие.

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Играл и ставил спектакли на сцене театра «Школа современной пьесы», МХАТ им. Чехова, был занят в зарубежных постановках.

Юрский также известен зрителям по многочисленным ролям в кинофильмах, сред которых — «Республика ШКИД», «Золотой теленок», «Место встречи изменить нельзя», «Любовь и голуби», «Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на Родину», «Ищите женщину» и многие другие.

Кроме того, Сергей Юрский — один из лучших чтецов. В его репертуаре 15 литературных программ по произведениям классических и современных авторов.

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