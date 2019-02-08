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12:35 (мск), источник: Daily Storm

У входа в здание СКР появится архангел Михаил

Деньги на изваяние соберут с сотрудников Следственного комитета, взнос с одного человека составит около 1,5 тысячи рублей.

Трехметровую скульптуру небесного покровителя Следственного комитета России (СКР) архангела Михаила, попирающего копьем змея, установят у парадного входа в новое здание ведомства.

Монумент должен символизировать «победу сил света над силами тьмы», пишет РБК со ссылкой на письмо за подписью главы Союза ветеранов следствия Владимира Донцова, утвержденного главой СКР Александром Бастрыкиным.

Ориентировочная стоимость проекта составляет 13 миллионов рублей. Сбором денег на памятник занимается ассоциация «Союз ветеранов следствия», разославшая в управления комитета соответствующие письма.

Начать сбор денег на установку скульптуры с сотрудников СКР попросил своих коллег руководитель управления учебной и воспитательной работы комитета, полковник юстиции Сергей Петров, сообщает РБК. Агентство утверждает, что располагает копией этого письма, подлинность которого ему подтвердил источник в ведомстве.

В письме говорится, что сотрудники СКР приняли единогласное решение: три месяца отчислять на установку памятника 0,5% своей зарплаты. Взнос с одного человека составит примерно полторы тысячи рублей, пишет РБК.
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Деньги собирает организация «Союз ветеранов следствия», разославшая в региональные управления комитета письма, в которых говорится, что желающие могут перевести средства на расчетный счет с пометкой «добровольное пожертвование на скульптурную композицию».

Накануне в СКР прошли общественные слушания, и после положительного заключения экспертного совета по церковному искусству и архитектуре проект благословил патриарх Кирилл. Композиция будет посвящена «духовному покровителю» следственных работников архангелу Михаилу. Она представляет собой стоящую на постаменте бронзовую трехметровую фигуру главного борца с беззаконием — архангела Михаила, попирающего копьем змея, что «символизирует победу сил света над силами тьмы», говорится в письме.

В РБК сообщили, что в пресс-службу СКР направлен запрос с просьбой прояснить подробности проекта. Также в агентстве отметили, что не смогли получить комментарий в ассоциации, поскольку по ее телефонам, указанным в реестре юридических лиц, никто не отвечал.

 У входа в здание СКР появится архангел Михаил
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