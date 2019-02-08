У входа в здание СКР появится архангел Михаил
Деньги на изваяние соберут с сотрудников Следственного комитета, взнос с одного человека составит около 1,5 тысячи рублей.
Деньги на изваяние соберут с сотрудников Следственного комитета, взнос с одного человека составит около 1,5 тысячи рублей.
Трехметровую скульптуру небесного покровителя Следственного комитета России (СКР) архангела Михаила, попирающего копьем змея, установят у парадного входа в новое здание ведомства.
Ориентировочная стоимость проекта составляет 13 миллионов рублей. Сбором денег на памятник занимается ассоциация «Союз ветеранов следствия», разославшая в управления комитета соответствующие письма.
Начать сбор денег на установку скульптуры с сотрудников СКР попросил своих коллег руководитель управления учебной и воспитательной работы комитета, полковник юстиции Сергей Петров, сообщает РБК. Агентство утверждает, что располагает копией этого письма, подлинность которого ему подтвердил источник в ведомстве.
Деньги собирает организация «Союз ветеранов следствия», разославшая в региональные управления комитета письма, в которых говорится, что желающие могут перевести средства на расчетный счет с пометкой «добровольное пожертвование на скульптурную композицию».
Накануне в СКР прошли общественные слушания, и после положительного заключения экспертного совета по церковному искусству и архитектуре проект благословил патриарх Кирилл. Композиция будет посвящена «духовному покровителю» следственных работников архангелу Михаилу. Она представляет собой стоящую на постаменте бронзовую трехметровую фигуру главного борца с беззаконием — архангела Михаила, попирающего копьем змея, что «символизирует победу сил света над силами тьмы», говорится в письме.
В РБК сообщили, что в