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12:09 (мск), источник: Чердак

«Хаббл» разглядел новый шторм на Нептуне

NASA опубликовало первые снимки мощного шторма, захватившего территорию 11 километров в поперечнике в северном полушарии Нептуна, а также новые изображения шторма на Уране.

Уран и Нептун, новые снимки «Хаббла» | Источник: NASA

На Нептуне и Уране сменяются сезоны — только длятся они, в отличие от земных, десятилетиями. Штормы и бури, регулярно бушующие на этих планетах, как полагают ученые, как раз обусловлены сезонными изменениями. С 1993 года телескоп «Хаббл» уже трижды фиксировал нептунианские штормы, а на последних снимках, сделанных в сентябре и ноябре 2018 года, обнаружил новый. Также камеры телескопа сделали новые снимки аналогичного явления в северном полушарии Урана.

Шторм на Нептуне — темное пятно слева вверху | Источник: NASA

Справа от темного пятна шторма можно увидеть яркие светлые облака. Похожие «Хаббл» наблюдал и во время предыдущих бурь. Такие облака формируются из-за того, что вихрь гонит потоки воздуха в верхние слои атмосферы и на высоте газ формирует ледяные метановые облака.

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Наблюдения Хаббла показывают, что уже в 2016 году появлению вихря предшествовала повышенная облачная активность в регионе. Вихри, как считают планетологи, зарождаются глубоко в атмосфере Нептуна, становясь заметными только тогда, когда верхняя часть шторма достигает более высоких слоев.

Сами вихри вращаются в антициклоническом направлении — по часовой стрелке, как и самый мощный вихрь в Солнечной системе, Большое Красное Пятно Юпитера, и поднимают вещество с более глубоких уровней планеты вверх.

На снимке другого ледяного гиганта, Урана, также можно увидеть большую яркую шапку облаков, накрывающую северный полюс планеты, под которой должен бушевать шторм.

Шторм на Уране | Источник: NASA

Этот красивый вид обусловлен особенностью планеты. Ось вращения Урана наклонена так сильно, что планета практически «лежит на боку» по отношению к плоскости эклиптики. Из-за этого летом на Уране Солнце светит почти прямо на северный полюс и никогда не заходит (а зимой, наоборот, смотрит на южный). Сейчас Уран как раз приближается к середине летнего сезона, и оттого облачная шапка, скрывающая шторм над полюсом, становится все более заметной.

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