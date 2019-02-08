«Хаббл» разглядел новый шторм на Нептуне
NASA опубликовало первые снимки мощного шторма, захватившего территорию 11 километров в поперечнике в северном полушарии Нептуна, а также новые изображения шторма на Уране.
NASA опубликовало первые снимки мощного шторма, захватившего территорию 11 километров в поперечнике в северном полушарии Нептуна, а также новые изображения шторма на Уране.
На Нептуне и Уране сменяются сезоны — только длятся они, в отличие от земных, десятилетиями. Штормы и бури, регулярно бушующие на этих планетах, как полагают ученые, как раз обусловлены сезонными изменениями. С 1993 года телескоп «Хаббл» уже трижды фиксировал нептунианские штормы, а на последних снимках, сделанных в сентябре и ноябре 2018 года, обнаружил новый. Также камеры телескопа сделали новые снимки аналогичного явления в северном полушарии Урана.
Справа от темного пятна шторма можно увидеть яркие светлые облака. Похожие «Хаббл» наблюдал и во время предыдущих бурь. Такие облака формируются
Наблюдения Хаббла показывают, что уже в 2016 году появлению вихря предшествовала повышенная облачная активность в регионе. Вихри, как считают планетологи, зарождаются глубоко в атмосфере Нептуна, становясь заметными только тогда, когда верхняя часть шторма достигает более высоких слоев.
Сами вихри вращаются в антициклоническом направлении — по часовой стрелке, как и самый мощный вихрь в Солнечной системе, Большое Красное Пятно Юпитера, и поднимают вещество с более глубоких уровней планеты вверх.
На снимке другого ледяного гиганта, Урана, также можно увидеть большую яркую шапку облаков, накрывающую северный полюс планеты, под которой должен бушевать шторм.
Этот красивый вид обусловлен особенностью планеты. Ось вращения Урана наклонена так сильно, что планета практически «лежит на боку» по отношению к плоскости эклиптики.