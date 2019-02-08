«Хаббл» разглядел новый шторм на Нептуне

Уран и Нептун, новые снимки «Хаббла» | Источник: NASA

На Нептуне и Уране сменяются сезоны — только длятся они, в отличие от земных, десятилетиями. Штормы и бури, регулярно бушующие на этих планетах, как полагают ученые, как раз обусловлены сезонными изменениями. С 1993 года телескоп «Хаббл» уже трижды фиксировал нептунианские штормы, а на последних снимках, сделанных в сентябре и ноябре 2018 года, обнаружил новый. Также камеры телескопа сделали новые снимки аналогичного явления в северном полушарии Урана.

Шторм на Нептуне — темное пятно слева вверху | Источник: NASA

Справа от темного пятна шторма можно увидеть яркие светлые облака. Похожие «Хаббл» наблюдал и во время предыдущих бурь. Такие облака формируются из-за того, что вихрь гонит потоки воздуха в верхние слои атмосферы и на высоте газ формирует ледяные метановые облака.

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Наблюдения Хаббла показывают, что уже в 2016 году появлению вихря предшествовала повышенная облачная активность в регионе. Вихри, как считают планетологи, зарождаются глубоко в атмосфере Нептуна, становясь заметными только тогда, когда верхняя часть шторма достигает более высоких слоев.

Сами вихри вращаются в антициклоническом направлении — по часовой стрелке, как и самый мощный вихрь в Солнечной системе, Большое Красное Пятно Юпитера, и поднимают вещество с более глубоких уровней планеты вверх.

На снимке другого ледяного гиганта, Урана, также можно увидеть большую яркую шапку облаков, накрывающую северный полюс планеты, под которой должен бушевать шторм.

Шторм на Уране | Источник: NASA