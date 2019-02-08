У старейшей дикой птицы вылупился птенец
У самой старой из известных диких птиц, которой не меньше 68 лет, вылупился очередной птенец.
У самой старой из известных диких птиц, которой не меньше 68 лет, вылупился очередной птенец.
Самка темноспинного альбатроса по кличке Уиздом (Wisdom, в переводе с английского — «мудрость») считается самой старой в мире дикой птицей. Она, уже будучи взрослой (то есть ей было как минимум шесть лет), была замечена биологом Чендлером Роббинсом в 1956 году. Тогда же ее окольцевали, а потом, уже в 2002 году, Роббинс вновь увидел Уиздом, сумев распознать ее по номеру на кольце.
Как сообщалось, в конце ноября 2018 года Уиздом прибыла к месту гнездования и снесла очередное яйцо. (Темноспинные альбатросы размножаются на атолле Мидуэй, который находится на
В гнезде птенец пробудет еще примерно