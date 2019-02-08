Дарья Мельникова показала трогательное фото с 2-месячным младшим сыном

26-летняя актриса опубликовала первый снимок с малышом.

Дважды мама Дарья Мельникова долго скрывала свою вторую беременность, затем несколько дней не сообщала поклонникам о родах, а теперь не показывает лицо малыша — первое милое фото с младшим сыном (на котором кроха позирует спиной) появилось в микроблоге звезды лишь накануне.

«Стало как-то получше, — так подписала селфи в Instagram Stories Дарья, имея в виду свою новую помаду. Маленький сын при этом спит у нее на плече, — Жаль только, что помада автоматически не убирает синяки под глазами».