Дарья Мельникова показала трогательное фото с 2-месячным младшим сыном
26-летняя актриса опубликовала первый снимок с малышом.
26-летняя актриса опубликовала первый снимок с малышом.
26-летняя актриса опубликовала первый снимок с малышом.
Дважды мама Дарья Мельникова долго скрывала свою вторую беременность, затем несколько дней не сообщала поклонникам о родах, а теперь не показывает лицо малыша — первое милое фото с младшим сыном (на котором кроха позирует спиной) появилось в микроблоге звезды лишь накануне.
«Стало
Напомним, Дарья и ее супруг, актер Артур Смольянинов, стали родителями во второй раз в декабре прошлого года. У пары подрастает и 3-летний старший сын