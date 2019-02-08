Подари подаренное

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В Новокузнецке родителям школьников предлагают заполнить анкету, где требуется указать, какие учебники они подарят школе. В управлении образования города заявляют, что таким образом проходит популярная благотворительная акция. В департаменте образования региона уверяют, что все школы области обеспечены учебниками. Опрошенные «Ъ» родители говорят о «добровольно-принудительном» характере покупки учебников. Эксперты отмечают, что такие действия противоречат закону. В Минпросвещения РФ напомнили, что «какие-либо поборы со стороны администраций школ недопустимы».

В соцсетях появилась информация о том, что в одной из школ Новокузнецка родителей принуждают покупать для школы учебники. В специально розданных анкетах родителям предлагают указать, какие бы учебники они могли подарить школе. «В настоящее время администрация школы занимается комплектованием учебников на следующий учебный год — 2019−2020, — поясняется в анкете.— Выделенных бюджетных средств для каждого ученика недостаточно. Но предоставить большую часть учебников бесплатно школа сможет лишь в том случае, если вы подарите школе те учебники, которые приобрели сами. И тогда к следующему году вам необходимо будет приобрести два-три учебника из всего комплекта».

На родительском собрании в марте будет дана полная информация о том, какие учебники будут подарены, какие учебники будут заказаны и какие учебники вам необходимо будет приобрести. Спасибо за понимание и сотрудничество!

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И. о. председателя комитета образования и науки администрации Новокузнецка Людмила Панченко на запрос «Ъ» ответила, что во всех общеобразовательных организациях Новокузнецка ежегодно проводится благотворительная акция «Подари учебник школе», благодаря которой в 2018 году библиотечный фонд пополнился на 15 тыс. учебников.

Также в городе существует библиотечный обменный фонд, с помощью которого в 2018 году обучающимся было выдано 657 учебников.

«Кроме печатных версий образовательные организации предоставляют учащимся электронные версии недостающих учебников, — сообщила госпожа Панченко.— Всего в 2018 году на учебные расходы из средств областного бюджета образовательным организациям Новокузнецка было выделено 29,82 млн руб., из них на приобретение учебников израсходовано 24,02 млн руб., что составляет 80,5%. Также на приобретение учебников общеобразовательными организациями города было направлено 3,0 млн руб. внебюджетных средств». Людмила Панченко добавила, что в настоящее время проводится анализ потребности в учебниках на 2019−2020 учебный год.

Все руководители общеобразовательных организаций предупреждены о персональной ответственности за нарушение законодательства в части обеспечения учащихся бесплатными учебниками. Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка отмечает, что работа по комплектованию школьного фонда учебников в общеобразовательных организациях Новокузнецкого городского округа спланирована, проводится систематически и будет продолжаться. Людмила Панченко И. о. председателя комитета образования и науки администрации Новокузнецка

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Начальник областного образования и науки Артур Чепкасов сообщил «Ъ», что все школы Кемеровской области обеспечены учебниками на 2018−2019 учебный год. «В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации” на муниципальные общеобразовательные организации из средств областного бюджета посредством субвенции ежегодно выделяются расходы, направляемые в местные бюджеты, в том числе на приобретение учебных пособий, средств обучения, печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы. В законе Кемеровской области от 11.12.2017 № 102-ОЗ “Об областном бюджете на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов” был предусмотрен объем учебных расходов муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 160,7 млн руб., из которых на приобретение учебников было направлено 120,7 млн руб. (или 75,1% запланированной суммы). В законе Кемеровской области от 14.12.2018 № 107-ОЗ “Об областном бюджете на 2019 год и плановый период 2020—2021 годов” предусмотрен объем учебных расходов муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 267,1 млн руб.», — уточнил господин Чепкасов.

Он также пояснил, что решение о направлении конкретного объема средств субвенции (в рамках учебных расходов) на покупку учебников принимает руководитель общеобразовательной организации «в соответствии с имеющейся потребностью в обеспечении учебной литературой».

Опрошенные «Ъ» родители отмечают, что в некоторых школах Кузбасса действительно проходят аналогичные благотворительные акции.

Мама ученика начальных классов в Кемерово рассказала, что они покупают только рабочие тетради, все остальные учебники им выдают в библиотеке. Однако за это школа «добровольно-принудительно» собирает с родителей по 1 тыс. руб. в год на учебники школе.

«Они поясняют, что старшеклассникам не хватает учебников, а наши дети тоже когда-нибудь будут старшеклассниками», — сказала собеседница «Ъ». Отец троих детей, которые учатся в кемеровской школе, сообщил «Ъ», что ежегодно тратит из семейного бюджета по 3 тыс. руб., чтобы докупить необходимые учебники: «Проще купить, чем ходить права доказывать, нервы дороже». Отец ученицы средней школы в Кемерово говорит, что купленные для дочери учебники по окончании учебного года дарят школе:

Нам говорят, что сильно часто государство меняет школьную программу, денег на замену учебников нет, поэтому давайте сами.

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Мама старшеклассника из Новокузнецка отметила, что учебники покупали только в начальных классах, потом их учебное заведение полностью взяло на себя вопрос обеспечения школьников учебниками. Мама из Березовского рассказала «Ъ», что школа старается заказывать учебники, но некоторых все равно не хватает, к тому же «обычно родители относятся с пониманием и покупают (дополнительно.— “Ъ”) один-два учебника. Однако есть те, кто права качает. Школа старается не идти на конфликт и выдает им учебники. Я понимаю ситуацию и своему ребенку покупаю учебники, мне не жалко».

Сотрудник сферы образования Чебулинского района рассказала «Ъ», что в сельских школах ученикам выдают не все учебники: «Тяжело финансово на селе собрать ребенка в школу, особенно если их двое или трое. Даже при условии, что мама и папа работают. Особенно трудно приходится тем семьям, которые чуть-чуть не дотягивают до статуса малоимущих».

Источник в педагогической среде сообщил корреспонденту «Ъ», что некоторые школы региона сегодня изыскивают возможности полностью обеспечивать своих учеников учебниками за счет добровольных взносов, которые жертвуют школе родители первоклассников.

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Эксперт комитета Госдумы Федерального собрания РФ по безопасности и противодействию коррупции Алим Бишенов затруднился сказать, насколько типична для России подобная практика, поскольку известно не обо всех случаях. «Но такие действия противоречат закону, — подчеркнул господин Бишенов.— Проблема в том, что формально родители могут пожаловаться на подобное принуждение, но фактически они зависят от руководства школы, поэтому в большинстве случаев стараются не портить отношения и умалчивают о нарушениях». Он добавил, что в зарубежной практике для таких действий есть специальный термин — «манипулирование» или «злоупотребление влиянием» — и соответствующие составы преступлений. «Российское законодательство специальных норм на такой случай не предусматривает. К таким деяниям в российском праве по составу ближе всего вымогательство или принуждение к заключению сделки», — сказал эксперт.

«Подчеркнем, что комплектация школьных библиотек — ежегодная системная работа, и средства на обновление фонда учебников предусматриваются в региональных и федеральном бюджете в зависимости от потребности, — заявили в пресс-службе Министерства просвещения РФ, куда “Ъ” обратился с просьбой прокомментировать ситуацию.— Какие-либо поборы со стороны администраций школ недопустимы».

Проблемы с обеспечением учебными пособиями существуют в ряде российских регионов. Так, в Ставропольском крае в августе 2018 года перед началом учебного года многие родители жаловались на отсутствие учебников по ОБЖ, которые пришлось закупать самостоятельно, а в некоторых школах — на нехватку учебников по истории и математике. Что касается учебных пособий типа контурных карт и рабочих тетрадей, то их по-прежнему родители продолжают покупать за свой счет.

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В министерстве образования Челябинской области сообщили о жалобах родителей на то, что администрации школ заставляют их покупать рабочие тетради: с 1 сентября в ведомство поступило 16 таких обращений. «Если администрация школы включает конкретную рабочую тетрадь на печатной основе в список учебных пособий, используемых в образовательной деятельности, который утверждается приказом директора школы, то такая рабочая тетрадь должна предоставляться за счет бюджетных средств. Педагогический работник вправе рекомендовать, например, в рамках дополнительного изучения те или иные пособия, которые могут быть не включены в список. Но если они не закупаются за счет бюджетных средств, администрация общеобразовательной организации не вправе требовать от родителей их обязательной покупки», — пояснили в министерстве.