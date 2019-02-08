Подари подаренное
В Новокузнецке родителям предложили бесплатно получить учебники, которые они сначала купят для школы.
В Новокузнецке родителям предложили бесплатно получить учебники, которые они сначала купят для школы.
В соцсетях появилась информация о том, что в одной из школ Новокузнецка родителей принуждают покупать для школы учебники. В специально розданных анкетах родителям предлагают указать, какие бы учебники они могли подарить школе. «В настоящее время администрация школы занимается комплектованием учебников на следующий учебный год — 2019−2020, — поясняется в анкете.— Выделенных бюджетных средств для каждого ученика недостаточно. Но предоставить большую часть учебников бесплатно школа сможет лишь в том случае, если вы подарите школе те учебники, которые приобрели сами. И тогда к следующему году вам необходимо будет приобрести
На родительском собрании в марте будет дана полная информация о том, какие учебники будут подарены, какие учебники будут заказаны и какие учебники вам необходимо будет приобрести. Спасибо за понимание и сотрудничество!
И. о. председателя комитета образования и науки администрации Новокузнецка Людмила Панченко на запрос «Ъ» ответила, что во всех общеобразовательных организациях Новокузнецка ежегодно проводится благотворительная акция «Подари учебник школе», благодаря которой в 2018 году библиотечный фонд пополнился на 15 тыс. учебников.
Также в городе существует библиотечный обменный фонд, с помощью которого в 2018 году обучающимся было выдано 657 учебников.
«Кроме печатных версий образовательные организации предоставляют учащимся электронные версии недостающих учебников, — сообщила госпожа Панченко.— Всего в 2018 году на учебные расходы из средств областного бюджета образовательным организациям Новокузнецка было выделено 29,82 млн руб., из них на приобретение учебников израсходовано 24,02 млн руб., что составляет 80,5%. Также на приобретение учебников общеобразовательными организациями города было направлено 3,0 млн руб. внебюджетных средств». Людмила Панченко добавила, что в настоящее время проводится анализ потребности в учебниках на 2019−2020 учебный год.
Все руководители общеобразовательных организаций предупреждены о персональной ответственности за нарушение законодательства в части обеспечения учащихся бесплатными учебниками. Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка отмечает, что работа по комплектованию школьного фонда учебников в общеобразовательных организациях Новокузнецкого городского округа спланирована, проводится систематически и будет продолжаться.
Начальник областного образования и науки Артур Чепкасов сообщил «Ъ», что все школы Кемеровской области обеспечены учебниками на 2018−2019 учебный год. «В соответствии с федеральным законом от
Он также пояснил, что решение о направлении конкретного объема средств субвенции (в рамках учебных расходов) на покупку учебников принимает руководитель общеобразовательной организации «в соответствии с имеющейся потребностью в обеспечении учебной литературой».
Опрошенные «Ъ» родители отмечают, что в некоторых школах Кузбасса действительно проходят аналогичные благотворительные акции.
«Они поясняют, что старшеклассникам не хватает учебников, а наши дети тоже
Нам говорят, что сильно часто государство меняет школьную программу, денег на замену учебников нет, поэтому давайте сами.
Мама старшеклассника из Новокузнецка отметила, что учебники покупали только в начальных классах, потом их учебное заведение полностью взяло на себя вопрос обеспечения школьников учебниками. Мама из Березовского рассказала «Ъ», что школа старается заказывать учебники, но некоторых все равно не хватает, к тому же «обычно родители относятся с пониманием и покупают (дополнительно.— “Ъ”)
Сотрудник сферы образования Чебулинского района рассказала «Ъ», что в сельских школах ученикам выдают не все учебники: «Тяжело финансово на селе собрать ребенка в школу, особенно если их двое или трое. Даже при условии, что мама и папа работают. Особенно трудно приходится тем семьям, которые
Эксперт комитета Госдумы Федерального собрания РФ по безопасности и противодействию коррупции Алим Бишенов затруднился сказать, насколько типична для России подобная практика, поскольку известно не обо всех случаях. «Но такие действия противоречат закону, — подчеркнул господин Бишенов.— Проблема в том, что формально родители могут пожаловаться на подобное принуждение, но фактически они зависят от руководства школы, поэтому в большинстве случаев стараются не портить отношения и умалчивают о нарушениях». Он добавил, что в зарубежной практике для таких действий есть специальный термин — «манипулирование» или «злоупотребление влиянием» — и соответствующие составы преступлений. «Российское законодательство специальных норм на такой случай не предусматривает. К таким деяниям в российском праве по составу ближе всего вымогательство или принуждение к заключению сделки», — сказал эксперт.
«Подчеркнем, что комплектация школьных библиотек — ежегодная системная работа, и средства на обновление фонда учебников предусматриваются в региональных и федеральном бюджете в зависимости от потребности, — заявили в
Проблемы с обеспечением учебными пособиями существуют в ряде российских регионов. Так, в Ставропольском крае в августе 2018 года перед началом учебного года многие родители жаловались на отсутствие учебников по ОБЖ, которые пришлось закупать самостоятельно, а в некоторых школах — на нехватку учебников по истории и математике. Что касается учебных пособий типа контурных карт и рабочих тетрадей, то их
В министерстве образования Челябинской области сообщили о жалобах родителей на то, что администрации школ заставляют их покупать рабочие тетради: с 1 сентября в ведомство поступило 16 таких обращений. «Если администрация школы включает конкретную рабочую тетрадь на печатной основе в список учебных пособий, используемых в образовательной деятельности, который утверждается приказом директора школы, то такая рабочая тетрадь должна предоставляться за счет бюджетных средств. Педагогический работник вправе рекомендовать, например, в рамках дополнительного изучения те или иные пособия, которые могут быть не включены в список. Но если они не закупаются за счет бюджетных средств, администрация общеобразовательной организации не вправе требовать от родителей их обязательной покупки», — пояснили в министерстве.
Юлия Матющенко, Кемерово; Александра Ларинцева, Пятигорск; Карина Кальярова, Челябинск.