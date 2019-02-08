Умер енот, ставший прототипом персонажа «Стражей галактики»

Источник: AP 2019

Енот по кличке Орео, который был прообразом Ракеты в фильме «Стражи галактики», умер 7 февраля. Об этом сообщается на странице фермы Quinta Layla в Facebook.

Как сообщает британская газета Metro, Орео помогал аниматорам «Стражей галактики» запечатлеть движения и повадки енота для трехмерной модели. Отмечается, что зверек также появлялся на ковровой дорожке европейской премьеры «Стражей галактики» вместе с режиссером картины Джеймсом Ганном.

Орео умер в возрасте девяти лет после непродолжительной болезни.

Ракета (Rocket Raccoon) — персонаж комиксов Marvel, гуманоидный енот. В фильмах «Стражи галактики», «Стражи галактики. Часть 2» и «Мстители: Война бесконечности» его озвучивал Брэдли Купер.