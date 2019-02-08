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16:23 (мск), источник: Коммерсантъ

Рогозин рассказал о сборке мощнейшего в мире «царь-двигателя»

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сообщил о сборке первого двигателя РД-171МВ для создаваемой российской ракеты «Союз-5» («Иртыш»).

Источник: Евгений Павленко / Коммерсантъ

«Первый двигатель РД-171-МВ для новейшей ракеты среднего класса Союз-5 “Иртыш” собран на подмосковном НПО “Энергомаш” и готовится к огневым испытаниям. По мощности ему нет равных в мире», — написал он в Twitter.

По словам Рогозина, двигатели РД-171 будут глубоко модернизированы, после чего будут обладать новыми уникальными характеристиками. «Это самый мощный в мире двигатель, мы его называем “Царь-двигатель”», — говорил Рогозин журналистам в июле 2018 года (цитата по «РИА Новости»).

Ракета «Союз-5» разрабатывается в России и в дальнейшем должна заменить украинские «Зениты». Она сможет вывести на низкую околоземную орбиту до 17 т груза.

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