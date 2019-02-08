За старое: Хью Джекман снова подшутил над Райаном Рейнольдсом (видео)
Недолго длилось их перемирие.
Недолго длилось их перемирие.
В начале февраля Райан Рейнольдс и Хью Джекман, которые постоянно подшучивают друг над другом в соцсетях, объявили перемирие и в честь этого даже пообещали сняться друг у друга в рекламе. Рейнольдс в течение недели готовил рекламный ролик кофе Laughing Man (бренд Джекмана), а тот в свою очередь должен был записать промо для джина Aviation, который принадлежит Райану.
Несмотря на совместное фото и дружеское рукопожатие, поклонники не поверили этой парочке. И правильно сделали. Через шесть дней на странице Рейнольдса в Twitter появилось видео и те самые два рекламных ролика. И тут Дэдпула ждала неожиданность — Джекман снова его потроллил.
Поклонники тут же сделали мемы с грустным Рейнольдсом и принялись обсуждать возможный план мести актера.
Читайте также: