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16:25 (мск), источник: Mail.ru Новости

За старое: Хью Джекман снова подшутил над Райаном Рейнольдсом (видео)

Недолго длилось их перемирие.

В начале февраля Райан Рейнольдс и Хью Джекман, которые постоянно подшучивают друг над другом в соцсетях, объявили перемирие и в честь этого даже пообещали сняться друг у друга в рекламе. Рейнольдс в течение недели готовил рекламный ролик кофе Laughing Man (бренд Джекмана), а тот в свою очередь должен был записать промо для джина Aviation, который принадлежит Райану.

Несмотря на совместное фото и дружеское рукопожатие, поклонники не поверили этой парочке. И правильно сделали. Через шесть дней на странице Рейнольдса в Twitter появилось видео и те самые два рекламных ролика. И тут Дэдпула ждала неожиданность — Джекман снова его потроллил.

Во время загрузки произошла ошибка.

Поклонники тут же сделали мемы с грустным Рейнольдсом и принялись обсуждать возможный план мести актера.

Никогда не забывай.
Просто поженитесь уже.
Полагаю, что с этого момента война продолжится.
Вы, ребята, выглядите, как старая супружеская пара.
Я думаю, теперь Хью Джекману просто необходимо сделать рекламный ролик на два миллиона долларов, чтобы переплюнуть рекламу Райана за миллион. Это наилучшее извинение, которое можно принести.

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