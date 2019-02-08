Древний турецкий город уйдет под воду. Ему 12 тысяч лет
Исторический город Хасанкейф в восточной Турции окажется почти полностью затоплен в связи со строительством дамбы для новой ГЭС.
Исторический город Хасанкейф в восточной Турции окажется почти полностью затоплен в связи со строительством дамбы для новой ГЭС.
Власти говорят, что плотина обеспечит страну электричеством и водой для орошения земель.
Критики обеспокоены, что проект уничтожит древние памятники культуры, включая пещеры периода неолита, и радикально изменит местную экосистему.
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