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17:14 (мск), источник: BBC News Русская служба

Древний турецкий город уйдет под воду. Ему 12 тысяч лет

Исторический город Хасанкейф в восточной Турции окажется почти полностью затоплен в связи со строительством дамбы для новой ГЭС.

Власти говорят, что плотина обеспечит страну электричеством и водой для орошения земель.

Во время загрузки произошла ошибка.

Критики обеспокоены, что проект уничтожит древние памятники культуры, включая пещеры периода неолита, и радикально изменит местную экосистему.

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