Умер исполнитель главной роли в фильме «Убийство в Восточном экспрессе»
Скончался британский актер Альберт Финни. Он умер на 83-м году жизни. Об этом сообщает The Independent в пятницу, 8 февраля, со ссылкой на семью артиста.
Скончался британский актер Альберт Финни. Он умер на 83-м году жизни. Об этом сообщает The Independent в пятницу, 8 февраля, со ссылкой на семью артиста.
В 2011-м врачи диагностировали у него онкологическое заболевание — рак почки.
Фильмография актера насчитывает более 50 работ. Финни трижды выигрывал премию BAFTA, а также трижды становился лауреатом «Золотого глобуса».
Кроме того, он дважды становился победителем Премии Гильдии актеров.
Финни известен по таким фильмам, как «Том Джонс», «Перекресток Миллера», «Эрин Брокович», «Крупная рыба» и «Ультиматум Борна», «Хороший год», «Удивительная легкость» и «Аспекты любви». Наибольшую известность ему принесла роль Эркюля Пуаро в детективе Сидни Люмета «Убийство в Восточном экспрессе».
7 февраля умер американский комик и актер Стив Бин. Причиной смерти стал рак носа.
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