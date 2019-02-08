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18:32 (мск), источник: РИА Новости

Астрономы впервые нашли соль в окрестностях новорожденной звезды

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Планетологи обнаружили целый «океан» поваренной соли и хлорида калия в протопланетном диске, окружающем новорожденную звезду в созвездии Ориона. Их открытие расширяет число возможных «кирпичиков жизни», пишут ученые в Astrophysical Journal.

Источник: CC0/Free-Photos

«Нас удивляет сам тот факт, что мы в принципе можем “видеть” эти молекулы. В прошлом, мы находили их только в сброшенных оболочках умирающих престарелых звезд, и поэтому нам пока сложно сказать, что именно означает это открытие», — рассказывает Адам Гинцбург (Adam Ginzburg) из Национальной радиоастрономической обсерватории США в Сокорро.

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По современным представлениям, Земля и прочие планеты Солнечной системы сформировались в первые несколько сотен миллионов лет ее жизни внутри газопылевой туманности, окружавшей новорожденное Солнце.

В начале своей жизни Земля представляла собой раскаленный шар, на поверхности которого просто не могли существовать летучие элементы и вещества, в том числе вода, углерод и соединения азота, а также органические «кирпичики жизни».

В последние годы ученые пытаются понять, откуда они взялись, изучая состав древних комет и астероидов, а также наблюдая за новорожденными звездами. Эти наблюдения показывают, что первичная материя будущих планет содержит в себе большие количества спиртов, сахаров, аминокислот и другой органики.

Гинцбург и его коллеги добавили в их число и обычную поваренную соль, изучая окрестности новорожденной звезды SrcI в созвездии Ориона, удаленной от нас на 1500 световых лет. Это светило недавно начало разогревать и поглощать окружающий его протопланетный диск, что позволило ученым детально изучить его химический состав при помощи телескопа ALMA.

Помимо простейшей органики, угарного газа и водорода, ученые нашли в этом диске огромные количества двух крайне нетипичных веществ, хлорида натрия и калия. И поваренная соль, и ее калиевая «сестра», как отмечает Гинцбург, встречаются в космосе крайне редко.

Но в данном случае их масса, по текущим оценкам астрономов, составляет фантастические секстильон (десять в 21 степени) килограмм, что сопоставимо с весом всех земных океанов. Что интересно, астрономы изначально не заметили следов этих огромных запасов соли в данных с ALMA, так как они даже не ожидали увидеть ее у новорожденной звезды.

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Они обнаружили их совершенно случайно, обратив внимание на несколько десятков линий в спектре, происхождение которых они объяснить не могли. Изучив литературу, ученые с удивлением поняли, что имеют дело с излучением, которое вырабатывали молекулы соли, нагретые до очень разных температур — от минус 100 и до 3700 градусов Цельсия, и находившиеся в твердом, жидком и газообразном состоянии.

Откуда взялась эта соль и что привело к ее испарению? Гинцбург и его коллеги пока не могут дать ответ на этот вопрос, однако они полагают, что она появилась на дальних подступах протопланетного диска, окружающего SrcI, в результате столкновений между зернами льда и пыли. Альтернативная гипотеза — соль может быть следом «катапультирования» новорожденного светила из звездных яслей.

«Эта звезда была выброшена из родительского газопылевого скопления примерно 550 лет назад, вероятно, в результате сближения или столкновения с другим светилом. Вполне возможно, что зерна соли были расплавлены в тот момент, когда SrcI и ее окружение резко ускорились. Пока не понятно, какая из этих теорий верна», — заключают ученые.

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