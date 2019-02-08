Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
В Купчино живет милый кот-гигант. Посмотрите на него прямо сейчас
Lada начала продажи автомобиля с пятью педалями (фото)
В Москве женщина попала в больницу после драки на родительском собрании
Роузи Хантингтон-Уайтли и другие на показе Ralph Lauren
Мужчина лишился квартиры, подписав «справку» в МФЦ
Российские приложения на смартфонах хотят сделать обязательными ФАС выдвинула идею, чтобы во всех, продающихся в России смартфонах были предустановлены отечественные браузер
Ребенок Меган Маркл может побить рекорд сына Кейт Миддлтон
В Москве женщина попала в больницу после драки на родительском собрании
«Стоп, Андрей!» Певицу Славу возмутили шоу Малахова и Борисова
Олешко прокомментировал конфликт с Верником на съемках шоу
«Запоздалое решение»: Россию пустят на Паралимпиаду
«Он окрылил «Валенсию»: Дениса Черышева хвалят в Испании
Валерия поделилась лайфхаком для идеальных фото
Роузи Хантингтон-Уайтли и другие на показе Ralph Lauren
Lada начала продажи автомобиля с пятью педалями (фото)
В России хотят вести «черные списки» водителей
Мужчина лишился квартиры, подписав «справку» в МФЦ
Как россияне выплачивают ипотеку
Фоторепортажи
10Прощание с Децлом
8Закрытая граница
19:08 (мск), источник: Mail.ru Новости

Пожарные показали, почему лучше спать с закрытой дверью

Убедительная аргументация.

Сотрудники департамента пожарной охраны Нью-Фэрфилда, в американском штате Коннектикут, опубликовали фото, сделанное на одном из пожаров.

На снимке изображена дверь в спальню, которая полностью повреждена огнем с одной стороны и практически невредима с другой.

Пожарные отметили, что, если бы в этой комнате во время пожара находились люди, то они бы не пострадали именно благодаря закрытой двери.

А вот если бы она была открыта — жертв избежать бы не удалось.

Огнеборцы также уточнили, что во время этого случая никто не пострадал, и хозяева дома вместе с их собаками были вовремя эвакуированы. Интересной фотографией пожарные Нью-Фэрфилда поделились не только с пользователями соцсетей, но и со своими коллегами из других городов. И теперь этот снимок они используют в качестве наглядного примера на уроках по пожарной безопасности.

Читайте также:

Путин уволил девять генералов силовых ведомств
Умер исполнитель главной роли в «Убийстве в Восточном экспрессе»
Греф назвал опасным делом «грозить пальчиком» людям с долларами
Таинственная турецкая фирма вывезла из Венесуэлы тонны золота
100 ударов плетьми за вечеринку: как развлекаются иранки
В стиле Хабиба: бой на турнире ММА закончился массовой дракой
Художник нарисовал комикс о городах-хищниках России
Спорт
«Запоздалое решение»: Россию пустят на Паралимпиаду Паралимпийский комитет России (ПКР) был условно восстановлен в правах 8 февраля на заседании Международного паралимпийского комитета (МПК) в немецком Бонне
Hi-Tech
Скандальное фото «пошатнуло» интернет Рекламную компанию про «лицо» подхватили многие производители и пользователи.
Авто
Тонкий расчет: сколько съест автомобиль из семейного бюджета Чем руководствоваться при выборе автомобиля
Кино
«Стоп, Андрей!» Певицу Славу возмутили шоу Малахова и Борисова Певица возмущена темами, которые поднимаются на федеральных каналах
Недвижимость
Мужчина лишился квартиры, подписав «справку» в МФЦ
Сколько стоит жить по соседству с Боярским, Миллером и Путиным
Где на Руси жить хорошо. В какие регионы чаще всего переезжают россияне?
Откуда в квартире берутся тараканы?
Популярные темы на «Детях»
женихи/невесты без своего жилья 511
Светская жизнь - 2 408
Сектантская ватрушка 192
о доле в родительской квартире 187
Леди
История любви: Ирина Муравьева и Леонид Эйдлин 8 февраля знаменитой актрисе исполняется 70 лет. В ее юбилей рассказываем историю любви артистки с режиссером Леонидом Эйдлином.
Все о ремонте
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Дизайн небольшой двушки для семьи: как обустроить полноценную детскую в гостиной
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь