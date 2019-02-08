Пожарные показали, почему лучше спать с закрытой дверью

Сотрудники департамента пожарной охраны Нью-Фэрфилда, в американском штате Коннектикут, опубликовали фото, сделанное на одном из пожаров.

На снимке изображена дверь в спальню, которая полностью повреждена огнем с одной стороны и практически невредима с другой.

Пожарные отметили, что, если бы в этой комнате во время пожара находились люди, то они бы не пострадали именно благодаря закрытой двери.

А вот если бы она была открыта — жертв избежать бы не удалось.

Огнеборцы также уточнили, что во время этого случая никто не пострадал, и хозяева дома вместе с их собаками были вовремя эвакуированы. Интересной фотографией пожарные Нью-Фэрфилда поделились не только с пользователями соцсетей, но и со своими коллегами из других городов. И теперь этот снимок они используют в качестве наглядного примера на уроках по пожарной безопасности.