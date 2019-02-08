Why you should always sleep with the bedroom door closed https://t.co/dAQ78xCo5p via @MetroUK pic.twitter.com/ZtRqrDD5hL— Richard HP (@richardhp) 8 февраля 2019 г.
Пожарные показали, почему лучше спать с закрытой дверью
Убедительная аргументация.
Убедительная аргументация.
Сотрудники департамента пожарной охраны
На снимке изображена дверь в спальню, которая полностью повреждена огнем с одной стороны и практически невредима с другой.
А вот если бы она была открыта — жертв избежать бы не удалось.
Огнеборцы также уточнили, что во время этого случая никто не пострадал, и хозяева дома вместе с их собаками были вовремя эвакуированы. Интересной фотографией пожарные
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