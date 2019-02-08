2015—2018 годы стали самыми горячими за историю метеонаблюдений

Источник: NASA

Последние четыре года стали самыми горячими на Земле за всю историю наблюдений. 2018-й занял четвертое место в списке самых жарких.

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Ученые обработали данные с 6300 метеостанций в разных местах планеты, учтя при этом эффект повышенного тепловыделения в городах и различное расстояние между станциями. Это позволило избежать ошибок, вызванных локальными причинами или некорректной экстраполяцией данных, но даже с учетом всех погрешностей (плюс-минус 0,07 градуса Цельсия) выводы исследователей однозначны: среднегодовая температура в 2018 году, с усреднением по всей планете, была на 0,83 ℃ выше аналогичного показателя в период с 1951 по 1980 год, по данным NASA, и на 0,79 ℃ — по данным NOAA.

Данные разных метеорологических служб дают немного разные результаты в силу того, что ученые имеют доступ к разным метеостанциям и могут использовать разные алгоритмы для расчета средних значений (как было отмечено выше, стандартная формула «сложить и поделить на число наблюдений» даст некорректный результат — станции в городах дадут рост глобальной температуры). Однако отличия эти проявляются в расхождении в пределах пары десятых долей градуса.

На попадание четырех последних лет в список самых жарких повлияло два феномена.

Первым (но не самым важным) стал Эль-Ниньо, циклический процесс в южной части Тихого океана с периодом в несколько лет. При Эль-Ниньо меняется характер морских течений, вода становится теплее, а засушливый период на берегах Южной Америки сменяется муссонами. Пик температур пришелся на 2016 год, который как раз стал самым горячим во всей истории. Вторая, гораздо более важная, причина — глобальное потепление, которое продолжается из-за увеличения выбросов углекислого газа.

Если человечеству удастся сократить объем выбросов углекислого газа, рост температуры к концу XXI столетия составит около двух градусов. Более реалистичный сценарий предполагает рост на три градуса, что может иметь катастрофические последствия: от бесспорного повышения уровня Мирового океана с подтоплением прибрежных территорий до возможного ослабления ряда морских течений, включая Гольфстрим. В последнем случае средняя температура в Европе скорее снизится, что, тем не менее, не отменит общего повышения в планетарном масштабе. Детальное предсказание эффектов глобального потепления — задача крайне сложная, но сам факт роста температур на сегодня бесспорен, а связь этого потепления с антропогенными выбросами поддерживается большинством исследователей.

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