Общественники собирают подписи против решения о приватизации ФАПов в Хакассии

Одним из главных обоснований приватизации стала нехватка специалистов для работы в ФАПах, а также ветхое состояние строений.

При этом под приватизацию попадают и несколько сравнительно новых зданий.

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Год назад Владимир Путин, отвечая на вопрос о целесообразности сокращения сети медучреждений, заявил о необходимости создавать в малых населенных пунктах новые современные ФАПы, а те, которые были закрыты, — возрождать.

«Когда озвучили этот вопрос по продаже здания нашего ФАПа, я была категорически против. Это здание построено в 2009 году, оно в хорошем состоянии. Сейчас наше поселение ждет медработника. Мы написали ходатайство от имени главы Базинского сельсовета о том, чтобы здание ФАПа передали в муниципальную собственность для его сохранения. По программе президента РФ эти ФАПы строятся, а не закрываются», — рассказала глава администрации Базинского сельсовета Светлана Майнагашева.