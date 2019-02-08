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20:27 (мск), источник: Газета.Ру

Общественники собирают подписи против решения о приватизации ФАПов в Хакассии

Общественники Хакасии собирают подписи против решения о приватизации фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), предложенного правительством Валентина Коновалова, передает РАПСИ.

Одним из главных обоснований приватизации стала нехватка специалистов для работы в ФАПах, а также ветхое состояние строений.

При этом под приватизацию попадают и несколько сравнительно новых зданий.

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Год назад Владимир Путин, отвечая на вопрос о целесообразности сокращения сети медучреждений, заявил о необходимости создавать в малых населенных пунктах новые современные ФАПы, а те, которые были закрыты, — возрождать.

«Когда озвучили этот вопрос по продаже здания нашего ФАПа, я была категорически против. Это здание построено в 2009 году, оно в хорошем состоянии. Сейчас наше поселение ждет медработника. Мы написали ходатайство от имени главы Базинского сельсовета о том, чтобы здание ФАПа передали в муниципальную собственность для его сохранения. По программе президента РФ эти ФАПы строятся, а не закрываются», — рассказала глава администрации Базинского сельсовета Светлана Майнагашева.

«Нельзя экономить на больницах, на скорых. Это кощунство, сродни убийству. Как можно экономить на здоровье? Это нонсенс. Говорят, давайте продолжительность жизни продлевать. А как ее продлевать, если не будет поблизости медицинских учреждений? Право на медицинскую помощь гарантировано Конституцией Российской Федерации. Приватизация ФАПов — явный пример попирания данного права», — поделился своим мнением житель поселка Беричуль Аскизского района Александр Галкин.

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