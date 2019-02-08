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19:51 (мск), источник: Mail.ru Новости

Как 75-летняя пенсионерка стала бодибилдером

Спорт спас ее от депрессии.

В свои 75 лет Айрис Дэвис — настоящая звезда соцсетей и очень успешный культурист. В своем первом соревновании по бодибилдингу она приняла участие, когда ей было 50 лет, и сейчас она регулярно выступает на конкурсах.

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А все началось с трагедии. В 22 года Айрис стала вдовой — ее супруг трагически погиб в результате несчастного случая, и она осталась одна с маленьким ребенком на руках. Чтобы пережить горе и справиться с депрессией, Айрис переехала из родного Дублина в Южную Калифорнию и решила заняться спортом.

Тогда она увлеклась бодибилдингом и решила добиться успеха, чтобы вдохновлять других женщин в спорте. И у нее все получилось. Сейчас она ведет блог в Instagram со своими тренировками, а также тренирует группу в спортзале.

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