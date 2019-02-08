Художница рисует удивительные картины на своем лице (фото)

Британка Мария Малик еще в 2017 году начала рисовать красками у себя на лице. Сначала это были узоры, венецианские маски или герои популярных фильмов и мультфильмов. Но затем она расширила границы и начала рисовать на коже детальные пейзажи разных городов мира и копии с красивых открыток.