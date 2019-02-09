Минпросвещения отправило около 500 школьных учебников на дополнительную экспертизу
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«Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть оценки экспертов, которые дали нам заключения. Сама процедура проверки не входит в полномочия министерства просвещения. Поэтому, когда мы получили противоположные мнения, нам нужно прибегнуть к практике арбитража, и направить все 490 учебников на дополнительную проверку. Это будет оправдано», — приводит
В Минпросвязения уточнили, что на дополнительную экспертизу были направлены: 156 учебников — для младших классов, 235 — для средних и 99 — для старших.
Ранее несколько сотен преподавателей и членов Российской ассоциации учителей географии со всей страны обратились к президенту Русского географического общества (РГО) Сергею Шойгу с просьбой оказать содействие в возвращении в учебный процесс пособий по географии, исключенных Минпросвещения из Федерального перечня учебников (ФПУ). В профсоюзе «Учитель» дали понять, что среди прочего исключенным пособиям не хватило «патриотизма и позитивизма».
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