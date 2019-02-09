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06:40 (мск), источник: Коммерсантъ

Минпросвещения отправило около 500 школьных учебников на дополнительную экспертизу

Члены научно-методического совета по учебникам Минпросвещения направили на дополнительную экспертизу 490 учебников. В ведомстве отметили, что решение о включении их в Федеральный перечень учебников (ФПУ) будет принято по итогам экспертизы. В сообщении на сайте министерства отмечается, что ранее учебники уже отправляли на проверку, но эксперты пришли к противоположным заключениям.

Источник: Reuters

«Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть оценки экспертов, которые дали нам заключения. Сама процедура проверки не входит в полномочия министерства просвещения. Поэтому, когда мы получили противоположные мнения, нам нужно прибегнуть к практике арбитража, и направить все 490 учебников на дополнительную проверку. Это будет оправдано», — приводит пресс-служба слова замминистра просвещения Татьяны Синюгиной.

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В Минпросвязения уточнили, что на дополнительную экспертизу были направлены: 156 учебников — для младших классов, 235 — для средних и 99 — для старших.

Ранее несколько сотен преподавателей и членов Российской ассоциации учителей географии со всей страны обратились к президенту Русского географического общества (РГО) Сергею Шойгу с просьбой оказать содействие в возвращении в учебный процесс пособий по географии, исключенных Минпросвещения из Федерального перечня учебников (ФПУ). В профсоюзе «Учитель» дали понять, что среди прочего исключенным пособиям не хватило «патриотизма и позитивизма».

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