Минпросвещения отправило около 500 школьных учебников на дополнительную экспертизу

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«Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть оценки экспертов, которые дали нам заключения. Сама процедура проверки не входит в полномочия министерства просвещения. Поэтому, когда мы получили противоположные мнения, нам нужно прибегнуть к практике арбитража, и направить все 490 учебников на дополнительную проверку. Это будет оправдано», — приводит пресс-служба слова замминистра просвещения Татьяны Синюгиной.

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В Минпросвязения уточнили, что на дополнительную экспертизу были направлены: 156 учебников — для младших классов, 235 — для средних и 99 — для старших.