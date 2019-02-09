Писателя из Австралии поразили «торжество потребительства» и обувь россиян

Источник: РИА Новости

Автор заметки, впервые приехавший в Москву 37 лет назад, сравнивает свои впечатления от недавнего посещения российской столицы, а также оценивает страну в целом. В первую очередь он обращает внимание на обувь пассажиров метро. «Вместо скверной, протекающей, потрепанной обуви, которую я помнил по 1981-му, я заметил торжество потребительства», — пишет он.

По словам Томаса, если в подземке можно увидеть признаки «неплохих времен», то на Красной площади наблюдается «крепнущая сила догм новой России». «Если вам необходимо одурачить или запугать кого-либо, Красная площадь послужит вам наиболее эффективной площадкой», — утверждает автор.

Говоря о ГУМе, писатель пишет, что раньше он «был пародией на магазин», а теперь «демонстративно пародирует свою прежнюю сущность, высмеивая при этом прежний строй и идеологию».

Рынки «попроще» поражают Томаса опрятностью и осенним ассортиментом «перед грядущим переходом на зимнюю русскую диету из консервированной пищи».

Кроме того, по мнению автора статьи, везде ощущается «присутствие православной религии».

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Не преминул писатель высказаться и о патриотизме россиян. «Русский патриотизм и национализм сливаются в гремучую смесь, но покоятся на хрупком, неустойчивом основании. Столетия российской истории свидетельствуют о преступлениях против русского народа. Пантеон российских национальных героев на удивление необширен, даже учитывая должное почтение, уделяемое трем знаменитым Александрам: поэту (Пушкину), царю-реформатору, сравнимому с Горбачевым (Александр II) и победителю тевтонских рыцарей (Невскому)», — считает он.