Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Найденное в особняке Арашукова озадачило СК (видео)
В России появятся автомойки нового типа
Роспотребнадзор: заболеваемость корью в России за год выросла в 3,5 раза
Валерия поделилась лайфхаком для идеальных фото
Мужчина лишился квартиры, подписав «справку» в МФЦ
Девочки дьяволаКем были серийные убийцы из секты Чарльза Мэнсона
Ребенок Меган Маркл может побить рекорд сына Кейт Миддлтон
В Москве женщина попала в больницу после драки на родительском собрании
«Стоп, Андрей!» Певицу Славу возмутили шоу Малахова и Борисова
Олешко прокомментировал конфликт с Верником на съемках шоу
ЦСКА победил мадридский «Реал» в матче Евролиги
«Зенит» обыграл норвежский клуб на сборе в Испании
Босоножки с мехом и плюшевый костюм: новый выход Рианны
Эми Адамс в необычном платье блистала на красной дорожке
УАЗ «Хантер» станет грузовиком (по примеру Toyota Land Cruiser)
Новый штраф с камер: уже с 1 марта
Сколько стоит жить по соседству с Боярским и Путиным
Как россияне выплачивают ипотеку
Фоторепортажи
10Аномальные морозы парализовали Средний Запад США
19Морские дьяволы и рыбы-клоуны: победители конкурса Ocean Art 2018
07:19 (мск), источник: РИА Новости

Писателя из Австралии поразили «торжество потребительства» и обувь россиян

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Россияне, избавившись от советского прошлого, увлеклись «потребительством», такое мнение высказал австралийский писатель Марк Томас на страницах одной из старейших газет страны The Sydney Morning Herald.

Источник: РИА Новости

Автор заметки, впервые приехавший в Москву 37 лет назад, сравнивает свои впечатления от недавнего посещения российской столицы, а также оценивает страну в целом. В первую очередь он обращает внимание на обувь пассажиров метро. «Вместо скверной, протекающей, потрепанной обуви, которую я помнил по 1981-му, я заметил торжество потребительства», — пишет он.

Читайте также
«Конечно, многие интересуются Путиным»

По словам Томаса, если в подземке можно увидеть признаки «неплохих времен», то на Красной площади наблюдается «крепнущая сила догм новой России». «Если вам необходимо одурачить или запугать кого-либо, Красная площадь послужит вам наиболее эффективной площадкой», — утверждает автор.

Говоря о ГУМе, писатель пишет, что раньше он «был пародией на магазин», а теперь «демонстративно пародирует свою прежнюю сущность, высмеивая при этом прежний строй и идеологию».

Рынки «попроще» поражают Томаса опрятностью и осенним ассортиментом «перед грядущим переходом на зимнюю русскую диету из консервированной пищи».

Кроме того, по мнению автора статьи, везде ощущается «присутствие православной религии».

Читайте также
Безлюдные деревни, скелеты церквей и русская разруха как произведения искусства

Не преминул писатель высказаться и о патриотизме россиян. «Русский патриотизм и национализм сливаются в гремучую смесь, но покоятся на хрупком, неустойчивом основании. Столетия российской истории свидетельствуют о преступлениях против русского народа. Пантеон российских национальных героев на удивление необширен, даже учитывая должное почтение, уделяемое трем знаменитым Александрам: поэту (Пушкину), царю-реформатору, сравнимому с Горбачевым (Александр II) и победителю тевтонских рыцарей (Невскому)», — считает он.

Автор припомнил высказывание британского премьер-министра Уинстона Черчилля, который сравнил Россию с «загадкой, завернутой в тайну и помещенной внутрь головоломки». «Учитывая современные реалии, правильнее относиться к ней как к «блефу, завернутому в угрозу и помещенному в теплую пару обуви», — утверждает Томас.

 Названа причина смерти Сергея Юрского
Шведскую журналистку удивил общественный транспорт в России
Путин уволил девять генералов силовых ведомств
Пожарные объяснили, почему необходимо спать с закрытой дверью
Адмирал США призвал «первыми нанести удар» по России
Семь сотрудников ГСУ СКР написали одно заявление об увольнении
Умер исполнитель главной роли в «Убийстве в Восточном экспрессе»
Греф назвал опасным делом «грозить пальчиком» людям с долларами
Спорт
«Он окрылил «Валенсию»: Дениса Черышева хвалят в Испании Реакция испанских СМИ на игру российского полузащитника в матче с «Бетисом» оказалась позитивной
Hi-Tech
Скандальное фото «пошатнуло» интернет Рекламную компанию про «лицо» подхватили многие производители и пользователи.
Авто
Тонкий расчет: сколько съест автомобиль из семейного бюджета Чем руководствоваться при выборе автомобиля
Кино
«Стоп, Андрей!» Певицу Славу возмутили шоу Малахова и Борисова Певица возмущена темами, которые поднимаются на федеральных каналах
Недвижимость
Мужчина лишился квартиры, подписав «справку» в МФЦ
Откуда в квартире берутся тараканы?
Где на Руси жить хорошо. В какие регионы чаще всего переезжают россияне?
Почему в советских новостройках делали паркетные полы?
Популярные темы на «Детях»
о доле в родительской квартире 293
Сектантская ватрушка 273
О разнице в возрасте 211
Переезд 200
Леди
История любви: Ирина Муравьева и Леонид Эйдлин 8 февраля знаменитой актрисе исполняется 70 лет. В ее юбилей рассказываем историю любви артистки с режиссером Леонидом Эйдлином.
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь