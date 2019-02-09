В канализации датского города нашли средневековый меч

Трубоукладчик Янник Вестергаард и инженер Хеннинг Нёр при укладке труб в датском городе Ольборг обнаружили меч 14 века.

Оружие длиной 112 сантиметров и весом около килограмма скрывалось под землей в слое грязи из канализационных труб.

Находку показали археологам из Исторического музея Северной Ютландии. По их словам, это было дорогостоящее оружие, которое могло принадлежать элитному воину Средневековья.

Остается загадкой, как меч был потерян. Скорее всего, он «утонул» в грязи во время обороны Ольборга. Сегодня это четвертый по величине город Дании.

У обоюдоострого меча имеется дол — продольная канавка на теле клинка. Вопреки распространенному представлению, она служила не для стока крови, а чтобы облегчить вес меча.

Археологи не пришли к единому мнению, когда был изготовлен меч. Скорее всего, он был выкован еще в 12 веке, а потерян — в начале 14-го. Следы на клинке говорят о том, что оружие пережило как минимум 3−4 боя.

По словам ученых, такие дорогие мечи вне захоронений воинов находят крайне редко. Меч в Ольборге был найден в 20 км от старого кладбища, но человеческих останков рядом с ним не было.