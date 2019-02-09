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11:05 (мск), источник: Mail.ru Новости

Ученые узнали, когда Млечный Путь столкнется с другой галактикой

Это произойдет немного позже, чем предполагалось.

Столкновение Млечного Пути со спиральной галактикой Андромеды произойдет примерно через 4,5 миллиарда лет.

Такие прогнозы ученые сделали благодаря новым данным, полученным космическим телескопом Gaia Европейского космического агентства. По предыдущим оценкам, столкновение должно было произойти гораздо раньше — примерно через 3,9 миллиарда лет. Новое исследование опубликовано в Astrophysical Journal.

По словам исследователей, это открытие имеет решающее значение для понимания того, как развиваются и взаимодействуют галактики.

Gaia был запущен в декабре 2013 года, чтобы помочь исследователям создать точную трехмерную карту Млечного Пути. Она была опубликована в апреле 2018 года на сайте Европейского космического агентства.

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К моменту завершения миссии Gaia отследит более 1 миллиарда звезд не только в Млечном Пути, но и в галактике Андромеды и галактике Треугольника. Эти соседние галактики находятся в пределах от 2,5 до 3 миллионов световых лет от Млечного пути и могут взаимодействовать друг с другом.

Исследование движения галактик в трехмерном пространстве помогло понять, как они росли и развивались, и что влияет на их особенности и поведение. Исследователи впервые определили скорость вращения этих галактик, а также историю их перемещения в пространстве и будущую траекторию.

Полученные модели дают более позднюю, чем ожидалось, дату столкновения Андромеды и Млечного Пути. Предполагается также, что это будет боковое, а не лобовое столкновение. В итоге произойдет частичное слияние галактик, но вероятность того, что пострадает Солнечная система, очень мала, говорят исследователи.

Прежде чем состоится «встреча» Млечного Пути с галактикой Андромеды, нашу галактику ждет столкновение с Большим Магеллановым Облаком примерно через 2,5 миллиарда лет.

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