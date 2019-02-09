Девушка подружилась с курицей и берет ее с собой на пляж
Они неразлучны.
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Они неразлучны.
Техник по обслуживанию компьютеров Энджел Мьюри из Мельбурна неожиданно подружилась с курицей. Теперь девушка не расстается со своей любимицей: они вместе смотрят телевизор, ходят по магазинам или на пляж.
Энджел приютила Чуки 18 месяцев назад. Бездомная курица временно содержалась у местного ветеринара. «Чуки — уникальная курица. Мне повезло, что я нашла ее», — говорит Энджел, которая теперь не ест курятину.
Чуки гуляет на специальном поводке. Еще она приучена сидеть на плече хозяйки, как попугай. Когда Энджел смотрит телевизор, курица отдыхает у нее на коленях.
В честь домашней любимицы девушка даже сделала татуировку.
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