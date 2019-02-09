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12:49 (мск), источник: Mail.ru Новости

Девушка подружилась с курицей и берет ее с собой на пляж

Они неразлучны.

Техник по обслуживанию компьютеров Энджел Мьюри из Мельбурна неожиданно подружилась с курицей. Теперь девушка не расстается со своей любимицей: они вместе смотрят телевизор, ходят по магазинам или на пляж.

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Энджел приютила Чуки 18 месяцев назад. Бездомная курица временно содержалась у местного ветеринара. «Чуки — уникальная курица. Мне повезло, что я нашла ее», — говорит Энджел, которая теперь не ест курятину.

Чуки гуляет на специальном поводке. Еще она приучена сидеть на плече хозяйки, как попугай. Когда Энджел смотрит телевизор, курица отдыхает у нее на коленях.

В честь домашней любимицы девушка даже сделала татуировку.

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