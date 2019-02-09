За последние пять лет число браков упало на 30%

Источник: Агентство «Москва»

По данным Росстата, за январь-ноябрь 2018 года было заключено только 867,1 тысяч союзов. Если взять в расчет последние пять лет, то окажется, что количество браков упало почти на 30%. Эксперты говорят, что нежелание россиян регистрировать свои отношения вызвано бедностью. Реальные доходы населения сокращаются уже пять лет подряд. При этом снижается не только статистика заключенных браков, падает и рождаемость.

В России снижается число браков. Если в 2008 году появилось 1 миллион 179 тысяч новых семей, то за январь-ноябрь 2018 года — только 867,1 тысячи браков. Об этом свидетельствуют данные Росстата, которые есть в распоряжении «Газеты.Ru».

Если посмотреть на статистику за январь-ноябрь 2018 года, то к результатам за весь 2008 год падение составляет 26,4%. И неучтенный декабрь 2018-го ситуацию сильно не выправит.

По сравнению с 2009 годом сокращение числа браков составило 27,6%.

Пять лет назад разрыв с годовым показателем еще больше — 29,3%. Всего в 2014 году в стране было заключено 1 миллион 226 тыс. браков.

Резкое годовое падение количества вступающих в брак наблюдалось и в 2016 году. Тогда в брак вступили 985,8 тысячи человек, что ниже показателей 2015 года на 15,1%. Это самый низкий показатель с 2008 года, и единственный раз, когда за наблюдаемый период число заключенных браков было ниже 1 млн человек. В 2017 году динамика заключения новых брачных союзов выровнялась, их число превысило психологическую отметку.

Однако в 2018 году есть все шансы, что число браков не превысит 1 млн.

Пока у Росстата нет полной статистики за 2018 год. Сводные статистические данные появятся только в начале июля.

При этом разводиться россияне чаще не стали. Напротив, данные Росстата за январь-ноябрь 2018 года свидетельствуют о снижении числа новых разводов на 25,8% по сравнению с 2008 годом и на 24,8% — за последние пять лет.

По итогам 2008 года было зафиксировано пиковое значение — 703 тысячи разводов, а на ноябрь прошлого года — 521,6 тысячи случаев. Далее за период общее количество разводов держалось на уровне менее 700 тыс., при этом ближе к отметке в 600 тыс.

Эксперты, опрошенные «Газетой.Ru», полагают, что нежелание россиян создавать семью объясняется рядом причин.

Первая и самая главная — экономическая ситуация в стране.

Санкции, которые в отношении России начали вводить с 2014 года, последовавший за этим экономический спад и падение курса рубля повлияли на уровень жизни в стране.

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«Мы видим, как осложняется экономическая ситуация, в том числе связанная с благосостоянием людей, с формированием их доходов. Прежде всего, реальных доходов. Иногда говорят, что у нас растут зарплаты, но потом выясняется, что речь идет о номинальных зарплатах, которые в отличие от реальной зарплаты растут. Отсутствие видимого и прогнозируемого будущего заставляет людей откладывать свои планы на брак», — поделился профессор кафедры труда и соцполитики Института госслужбы и управления РАНХиГС Александр Щербаков.

Как сообщал Росстат, реальные располагаемые доходы россиян за 2018 год снизились на 0,2% с учетом 5-тысячной выплаты пенсионерам в 2017 году. Речь идет о доходах, скорректированных на инфляцию и обязательные платежи. В 2017 году речь шла о снижении на 1,2%, в 2016 году показатель упал на 5,8% в реальном выражении, в 2015 году — на 3,2%, а в 2014 году — на 0,7%. Последний раз реальные доходы населения росли в 2013 году — на 4%.

При этом в 2018 году ускорился рост среднемесячной начисляемой заработной платы. В номинальном выражении речь идет о 43 400 рублей, что к 2017 году больше на 9,9%.

В государственной политике сегодня акцент делается на рождаемости, а не на заключении браков, в результате люди неохотно регистрируют брак, говорит Щербаков о другой причине нежелания вступать в брак россиян.

Так, если о повышении рождаемости власти беспокоятся и стараются поддержать семьи, в которых появляется ребенок, в частности, через выплаты на первого и второго ребенка, материнский капитал, предоставление льгот по ипотеке, то желание граждан создать семью почти никак не поощряется.

Между тем тревогу вызывает не только количество зарегистрированных браков, но и то, что в России падает рождаемость.

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«Я каждую неделю смотрю на данные по рождаемости и на данные по смертности, они у меня вызывают тревогу», — заявлял вице-премьер правительства Татьяна Голикова.

Ранее Росстат опубликовал данные по предварительной оценке численности населения России, которые показали, что количество россиян сокращается. На 1 января 2019 года ведомство насчитало 146,7 млн человек. За год население сократилось на 86,6 тысяч человек.

Согласно октябрьским данным Росстата, в России за десять месяцев нынешнего года рождаемость снизилась на 5,2% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. С начала года родились 1,21 млн детей.