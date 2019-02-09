Девушка превратила свои волосы в необычные скульптуры (фото)
За творчеством Кай следят около 200 тысяч подписчиков.
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За творчеством Кай следят около 200 тысяч подписчиков.
Художница и модельер Летиция Кай создает из своих волос настоящие произведения искусства.
22-летняя девушка из Кот-д’Ивуара носит на голове причудливые скульптуры животных, людей и предметов обихода. Своими работами она выражает идеи свободы, терпимости, равенства, любви к себе и другим. Летиция нередко обращается к важным социальным и политическим вопросам.
За творчеством Кай следят около 200 тысяч подписчиков в соцсетях. Девушка вдохновляет их на творчество, а
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