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14:57 (мск), источник: Mail.ru Новости

Девушка превратила свои волосы в необычные скульптуры (фото)

За творчеством Кай следят около 200 тысяч подписчиков.

Художница и модельер Летиция Кай создает из своих волос настоящие произведения искусства.

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22-летняя девушка из Кот-д’Ивуара носит на голове причудливые скульптуры животных, людей и предметов обихода. Своими работами она выражает идеи свободы, терпимости, равенства, любви к себе и другим. Летиция нередко обращается к важным социальным и политическим вопросам.

За творчеством Кай следят около 200 тысяч подписчиков в соцсетях. Девушка вдохновляет их на творчество, а кого-то — на поход в парикмахерскую.

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